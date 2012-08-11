کشتی آزاد همچنان در حسرت طلای المپیک/ شاگردان خادم جانانه جنگیدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسعود اسماعیل‌پور، احسان لشگری و کمیل قاسمی، سه نماینده کشتی آزاد کشورمان در اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم، شب گذشته با حضور در مراسم وزن کشی روی باسکول رفتند و با قرعه‌های بسیار سختی مواجه شدند، به ویژه احسان لشگری که انگار تمامی مدعیان وزن 84 کیلوگرم المپیک و جهان برای شکست او صف کشیده بودند!

اسماعیل‌پور هیچ هراسی از حریفان نداشت

آزادکار جوان وزن 60 کیلوگرم کشتی ایران از همان ابتدا بدون توجه به قرعه سخت خود، طوری کشتی گرفت که انگار سالیان سال در میادین بزرگ جهانی و المپیک به میدان رفته است. اسماعیل‌پور در دور اول به مصاف "تورس" از مکزیک رفت و موفق شد این حریف را با نتایج (6 بر صفر) و (2 بر یک) از پیش رو بردارد. این دلاور مازنی در دور دوم هم به مصاف "دورن ژوماگازیف" از قزاقستان رفت و موفق شد این حریف قدرتمند را نیز با نتایج (یک بر 4)، (4 بر یک) و (4 بر صفر) از پیش رو بردارد.

اسماعیل‌پور در دور سوم و در حالی که یک قدم تا مرحله نیمه نهایی پیکارهای وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد المپیک 2012 لندن فاصله داشت به "بسیک کودوخوف" نامدار و تکنیکی از روسیه بر خورد که به واقع حریف بسیار سرسختی برای او بود. البته اسماعیل‌پور بدون توجه به نام و عناوین این روس قدرتمند با دلاوری جنگید و در عین شایستگی از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماند.

آزادکار جوان و آینده‌دار کشورمان در مصاف با کودوخوف روس در سه تایم و با نتایج (صفر بر 4)، (یک بر صفر) و (صفر بر یک) مغلوب شد اما نشان داد که لیاقت صعود به مرحله بعدی را داشته است. هرچند داور این دیدار نیز در تایم سوم و در هنگام بیرون رفتن حریف روس از تشک کشتی، امتیاز پیروزی را به اسماعیل‌پور نداد تا این جوان شایسته کشورمان با چشمی گریان تشک مسابقه را ترک کند.

البته مسعود همچنان شانس کسب مدال برنز را دارد. این کشتی گیر جوان امشب در مصاف با برنده دیدار "یوگشوار دات " هندوستان و "ماتوس گومز" از پورتوریکو با پیروزی روبه‌رو شود و سپس در دیدار رده بندی مقابل "میونگ ری جونگ" قرار گیرد. "طغرل عسگروف" از آذربایجان و "بسیک کودوخوف" از روسیه به فینال وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد المپیک 2012 لندن راه یافتند.

لشگری، بزرگترین ناکام شب دوم

قرعه سخت احسان لشگری به گونه‌ای بود که حتی خوشبین‌ترین فرد علاقمند به کشتی هم شانسی برای رسیدن او به نیمه نهایی قائل نبود اما این آزادکار توانمند تیم ملی کشتی ایران توانست با جنگندگی تا نیمه نهایی پیش آید و توانمندی خود را به رخ حریفان بکشد. لشگری در دور اول به مصاف "یرمک بایداشف" از قزاقستان رفت و موفق شد در دو تایم متوالی با نتایج (یک بر صفر) و (4 بر صفر) از سد این حریف توانمند بگذرد.

لشگری سپس در دور دوم به مصاف "حاجی مراد نورماگموداف"، کشتی گیر داغستانی الاصل ارمنستان رفت و در نهایت توانست با نتایج (یک بر صفر) و (4 بر صفر) برابر این حریف نامدار نیز به یک پیروزی ارزشمند دست یابد. این در حالی بود که حریف ارمنستانی بارها در این مسابقه با ناجوانمردی به سر و صورت لشگری ضربه زد.

نوار پیروزی‌های لشگری همچنان ادامه داشت و او این بار در حساس‌ترین دیدار وزن 84 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2012 لندن برای رسیدن به نیمه نهایی برابر "آنزور یوریشف" از روسیه ایستاد. لشگری که تا این مرحله از رقابت‌های کشتی المپیک 2012 لندن جانانه جنگید در مصاف با حریف روس هم دلاورانه به میدان رفت و در نهایت با نتایج (3 بر صفر) و (3 بر یک) پیروز میدان شد.

لشگری که خود را در یکقدمی فینال می‌دید در نیمه نهایی به مصاف "شریف شریف‌اف" از آذربایجان رفت اما در این دیدار با نتایج (صفر بر یک)، (2 بر صفر) و (یک بر 2) مغلوب حریف شد و از راهیابی به فینال المپیک 2012 لندن بازماند. بدین ترتیب لشگری باید امشب برای کسب مدال برنز به مصاف برنده دیدار "جیک هربرت" از آمریکا و "ابراهیم بلوکباشی" از ترکیه برود.

قاسمی دو قدم تا برنز فاصله دارد

آزادکار وزن 120 کیلوگرم کشتی ایران هم در حالی به میدان رفت که قرعه این مسابقات روی خوشی به او نشان نداده بود. کمیل قاسمی در بازی‌های المپیک 2012 لندن در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دور دوم به مصاف "بوهلار" از کانادا رفت. وی در این دیدار موفق شد در دو تایم با نتایج مشابه (یک بر صفر) از سد حریف خود بگذرد و راهی دور بعد شود.

حریف بعدی کمیل کسی نبود جز "آرتور تایمازوف"، غول ازبک‌ها که امتیاز گرفتن از او کار بزرگی است! آزادکار سنگین وزن کشورمان در دور سوم در حالی که به هیچ عنوان تحت تاثیر نام و عنوان این حریف نامدار خود قرار نگرفته بود با بدشانسی با نتایج (صفر بر یک) و (صفر بر یک) مغلوب تایمازوف شد. البته با فینالیست شدن تایمازوف، کمیل قاسمی هم به گروه شانس مجدد راه یافت تا همچنان به امید کسب مدال برنز در گروه بازنده‌های وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2012 لندن به کار خود ادامه دهد.

این ملی پوش کشورمان امشب ابتدا به مصاف "نیک موتاین" از آلمان می‌رود و در صورت پیروزی در این مسابقه برابر "ترول دلاگنف" از آمریکا قرار می‌گیرد. بدین ترتیب کمیل می‌تواند با شکست این حریف قدرتمند آمریکایی مدال برنز سنگین وزن کشتی آزاد المپیک 2012 لندن را نصیب خود و کاروان کشتی ایران کند.

پیکارهای اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2012 لندن از ساعت 16:30 امروز شنبه در سالن اکسل آغاز شده و امشب با مشخص شدن نفرات برتر این اوزان به پایان می‌رسد.