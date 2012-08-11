دوازدهمین مدال المپیکی ایران بر گردن قاسمی/ کمیل هم برنزی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، کمیل قاسمی که روز شنبه کار خود را با غلبه بر حریف کانادایی آغاز کرده بود در دور بعد مغلوب "آرتور تایمازوف" ازبکستانی شد و با صعود این حریف توانمند ازبک به فینال وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد المپیک 2012 لندن، قاسمی هم به گروه شانس مجدد این وزن راه یافت.

کمیل قاسمی در گروه بازنده‌ها هم رودرروی "نیک موتاین" قرار گرفت و موفق شد با پیروزی بر این آزادکار آلمانی به دیدار رده بندی وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد المپیک 2012 لندن راه یابد.

آزادکار سنگین وزن کشورمان در دیدار رده بندی هم جانانه کشتی گرفت و در مصاف با "ترول دلاگنف" از آمریکا با نتایج (4 بر صبر)، (صفر بر یک) و (یک بر صفر) به پیروزی رسید و مدال برنز وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2012 لندن را بدست آورد.

این دوازدهمین مدال کاروان کشورمان در سی‌امین دوره بازی‌های المپیک 2012 لندن است. پیش از این کاروان ورزشی کشورمان در جریان سی‌امین دوره بازی‌های المپیک به چهار مدال طلا (حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی - کشتی فرنگی و بهداد سلیمی - وزنه برداری)، پنج مدال نقره (سجاد انوشیروانی و نواب نصیرشلال - وزنه برداری، احسان حدادی - دوومیدانی، صادق گودرزی - کشتی آزاد و محمد باقری متعمد - تکواندو) و دو برنز (کیانوش رستمی - وزنه برداری و احسان لشگری - کشتی آزاد) رسیده بود.