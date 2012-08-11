  1. جامعه
۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۲:۱۳

آخرین آمار تلفات وزخمی های زلزله/اعزام تیم امدادی از استان های همجوار

آخرین آمار تلفات وزخمی های زلزله/اعزام تیم امدادی از استان های همجوار

درپی زلزله امروز " شنبه " در استان آذربایجان شرقی تاکنون 30 نفر در اهر،40 نفر در ورزقان،10 نفر در هریس و 7 نفر هم حین انتقال به بیمارستانهای تبریز کشته شده اند.

به گزارش مهر مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود :‌بیش از 600 نفر هم زخمی شده اند که بیش از 300 نفر آنان به بیمارستانهای تبریز منتقل شده اند.

ساعی با اشاره به احتمال وقوع پس لرزه های دیگر در استان از مردم شهرستانهای استان بویژه کلیبر،اهر،هریس و ورزقان خواست برای در امان ماندن از خطرات احتمالی امشب را در بیرون از خانه سپری کنند.

در همین رابطه امداد گرهای استانهای گیلان و اصفهان و تهران و قزوین و آذربایجان شرقی و غربی به منطقه زلزله زده اعزام شدند.

همچنین تا این لحظه 40 گروه زنده یاب و 66 تیم امدادی و 185 نیروی عملیات نجات به منطقه اعزام شده اند.

کد مطلب 1670966

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