نجات 210 زلزله زده بااقدامات امدادی/احتمال افزایش تلفات در گزارش پزشکی قانونی

دکتر احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این آمار گفت:تعداد کشته شدگانی که تا این لحظه به پزشکی قانونی تحویل داده شده است از اهر 35 نفر، ورزقان 30 نفر و از هریس نیز 8 نفر می باشد.

وی همچنین اظهار داشت : با توجه به وخامت حال برخی از مجروحین احتمال افزایش تلفات وجود دارد

همچنین مظفر رئیس امداد و نجات کشور نیز به خبرنگار مهر گفت: با تلاش امدادگران و نجاتگران هلال احمر این استان تاکنون 210 نفر ازمصدومان زلزله مناطق ورزقان و اهر از زیر آوار نجات یافته و به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

به گفته وی 16 روستا در مناطق یاد شده آسیب دیده است و نیروهای امدادرسان اعزامی از استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل، زنجان ، قزوین ، گیلان ،اصفهان ، کردستان و تهران در حال ارائه خدمات درمانی پایه و نجات افراد گرفتار در زیر آوار به سر می برند.