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۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۰۳

در گفت وگو با مهراعلام شد

نجات 210 زلزله زده بااقدامات امدادی/احتمال افزایش تلفات در گزارش پزشکی قانونی

نجات 210 زلزله زده بااقدامات امدادی/احتمال افزایش تلفات در گزارش پزشکی قانونی

رئیس پزشکی قانونی کل کشور تعداد تلفات زلزله امروز آذربایجان را که تحویل پزشکی قانونی شده است را 83 نفر اعلام کرد. این در حالی است که مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی این آمار را 87 نفر اعلام کرده است.

دکتر احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این آمار گفت:تعداد کشته شدگانی که تا این لحظه به پزشکی قانونی تحویل داده شده است از اهر 35 نفر، ورزقان 30  نفر و از هریس نیز  8 نفر می باشد.

وی همچنین اظهار داشت : با توجه به وخامت حال برخی از مجروحین احتمال افزایش تلفات وجود دارد

همچنین مظفر رئیس امداد و نجات کشور نیز به خبرنگار مهر گفت: با تلاش امدادگران و نجاتگران هلال احمر این استان تاکنون 210 نفر ازمصدومان زلزله مناطق ورزقان و اهر از زیر آوار نجات یافته و به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

به گفته وی  16 روستا در مناطق یاد شده آسیب دیده است و نیروهای امدادرسان اعزامی از استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل، زنجان ، قزوین ، گیلان ،اصفهان ، کردستان و تهران در حال ارائه خدمات درمانی پایه و نجات افراد گرفتار در زیر آوار به سر می برند.   

کد مطلب 1670969

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