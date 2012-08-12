به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چند روز به آغاز ماه مبارک رمضان باقی نمانده بود، دولت اعلام کرد که به 2 میلیون کارمند خود سبد کالای کارمندی رایگان به ارزش 150 هزار تومان خواهد داد. این سبد قرار بود که شامل کالاهایی همچون برنج، مرغ، شکر، قند، روغن و گوشت باشد و از سوی مباشرانی که تعیین شده بود، در اختیار دستگاههای دولتی قرار گیرد.

بر این اساس، قرار بر این شد این سبد کالایی شامل 20 کیلوگرم برنج، 10 کیلوگرم مرغ، 5 کیلوگرم شکر و یک حلب روغن 4.5 کیلویی جامد باشد. آن روزها مانور زیادی بر روی این سبدهای کالایی داده شد و بازار هم اندکی به این خبر واکنش نشان داد و قیمت بسیاری از اقلام نیز براساس انتشار همین اخبار در بازار کاهش یافت.

این در شرایطی است که در سال گذشته نیز دولت اعلام کرد که سبد کالای کارمندی به کارمندان دولت اختصاص خواهد یافت، اما آنقدر این کار به طول انجامید و در نهایت هم تامین اعتبار لازم صورت نگرفت که کارمندان ناامید از دریافت این سبد کالایی شدند؛ ولی با اعلام مجدد ارایه این سبد کالایی، باز هم کارمندان امیدوار شدند که این سبد کالایی را دریافت خواهند کرد.

حال که ماه مبارک رمضان تنها یک هفته دیگر، مهمان خانه کارمندان است، اما هنوز سبد کالای کارمندی به دست آنها نرسیده و همچنان چشم‌انتظاری در این رابطه برای کارمندان پابرجا است.

از سوی دیگر، خبرها حکایت از آن دارد که بسیاری از کارمندان دستگاههای دولتی، تاکنون این سبد کالایی را دریافت نکرده‌اند، در حالی که برخی از کارمندان دولت در شرایطی که مرغ تامین اعتبار نشده است، حتی مرغ رایگان نیز دریافت کرده‌اند.

بنابراین بسیاری از کارمندان بر این باورند که حتی در توزیع این سبد کالایی که مصوبه دولت را دارد و شامل همه کارمندان دولت می‌شود هم، برخی تبعیض‌ها صورت گرفته و کالاها در اختیار تعداد معدود و دستگاههای خاصی از دولت قرار گرفته است.