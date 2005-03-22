بيش از يك ميليون و 450 هزار مسافر نوروزي وارد خراسان رضوي شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي كشور، مكرمي فر افزود: تا كنون نزديك به يك ميليون و 450 هزار مسافر نوروزي از طريق هوايي و زميني وارد اين استان شده اند كه پيش بيني مي شود با احتساب افزايش 20 تا 30 درصدي مسافران نسبت به سال گذشته تا پايان تعطيلات نوروزي اين رقم به 3 ميليون نفر برسد.

وي اظهار داشت: با توجه به تقارن سال نو با ايام ماه صفر و اربعين حسيني، براي مسافران نوروزي برنامه هاي متنوعي از جمله مراسم پرده خواني و نقالي در مجموعه فردوسي و همچنين مسابقه فرهنگي در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: سه دفتر اطلاع رساني در راه آهن و فرودگاه داير شده است كه مسووليت توزيع بروشور، نقشه جاذبه هاي گردشگري و معرفي تمام ابنيه تاريخي و ديدني استان را بر عهده دارند همچنين 10 مترجم زبان انگيليسي و شش مترجم زبان عربي نيز در آرامگاه فردوسي، خيام و عطار نيشابوري براي پاسخ به سوالات گردشگران خارجي حضور دارند.

مكرمي افزود: با شهرداري هاي استان به صورت مشاركتي طرحي را با عنوان "گردش در شهر" اجرا كرده ايم كه مسافران نوروزي را با اتوبوس هاي ويژه به موزه ها و مكان هاي ديدني استان منتقل مي كنند و مسافران مي توانند به صورت نيم بها از اين مكان ها ديدن كنند.

رييس ستاد تسهيلات نوروزي خراسان رضوي تصريح كرد: تمام كارشناسان، كاركنان و بليت فروشان با پوشيدن لباس هاي يكدست از ميهمانان نوروزي با شاخه هاي گل استقبال مي كنند.