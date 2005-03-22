فلسطينيان كنترل شهر طولكرم را بدست گرفتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، اين در حالي بود كه مذاكرات اوليه براي تحويل مسئوليت امنيت طولكرم با كارشكني اسرائيلي ها شكست خورد اما در ادامه طرفين بر سر واگذاري كنترل امنيتي اين شهر به توافق رسيدند.



پس از اين توافق ارتش اسرائيل اقدام به برچيدن موانع بازرسي از ورودي هاي شهر طولكرم كرد و از جمله مانع اصلي را در ورودي عنبتا در شرق طولكرم برچيد.



شايان ذكر است ارتش رژيم اسرائيل حدود يك هفته پيش نيز در اولين گام براي عقب نشيني از برخي مناطق اراضي اشغالي؛

كنترل شهر اريحا را به مقامات فلسطيني واگذار كردند.



واگذاري كنترل امنيت در پنج شهر كرانه باختري - رام الله، بيت اللحم، قلقيليا، طولكرم و اريحا- يكي از مسائل اصلي مورد توافق در نشست شرم الشيخ در اوايل ماه گدشته بوده در مصر بوده است.

ياد آور مي شود چندي پيش راديو سراسري اسراييل خبرداد تل آويو تصميم گرفت تمام شهركهاي پراكنده اي را كه از سال 2001 ميلادي در كرانه باختري رود اردن ساخته است برچيند.



آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي ازسال 2001 پس از بدست گرفتن پست نخست وزيري اين رژيم شهرك سازي در كرانه باختري رود اردن را توسعه داد.



درگزارشي كه كابينه اسراييل دراين خصوص تهيه كرده آمده است برچيدن شهركها تنها24 شهرك ازمجموع 105 شهرك موجود در كرانه باختري رود اردن شامل مي شود.