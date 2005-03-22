به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وزارت امور خارجه آمريكا با تكرار حمايت خود از تلاشهاي هم پيمانان اروپايي خود براي مذاكره براي پايان دادن به فعاليتهاي هسته اي ايران مدعي شد : توپ در زمين ايران است .
آدام ارلي سخنگوي معاون وزارت امور خارجه آمريكا گفت : من فكر مي كنم اين مسئله چيزي نيست كه آمريكا بخواهد يا نخواهد . ما قبلا در اين زمينه پيشنهاداتي ارائه كرديم .
وي افزود : مسئله اين است كه ايران چه اقداماتي رابراي كاهش نگرانيهاي جامعه بين المللي اتخاذ كرده و به سوالات مطرح شده پاسخ دهد و به قوانين بين المللي پايبند باشد .
محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته در كنفرانس انرژي هسته اي در قرن بيست و يكم در پاريس گفت : اگر مذاكرات هسته اي اتحاديه اروپايي و ايران با موفقيت به پايان رسد . واشنگتن بايد به ايران ضمانتهاي امنيتي منطقه اي بدهد.
در پي طرح پيشنهاد البرادعي پيرامون فعاليتهاي هسته اي ايران صورت گرفت ؛
بي اعتنايي آمريكا به پيشنهاد ارائه ضمانت هاي امنيتي به ايران
آمريكا به در خواست مدير كل آژانس بين المللي انرژي مبني بر دادن ضمانتهاي امنيتي به ايران در عوض توقف برنامه هاي هسته اي تهران بي اعتنايي كرد .
کد مطلب 167102
نظر شما