بي اعتنايي آمريكا به پيشنهاد ارائه ضمانت هاي امنيتي به ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وزارت امور خارجه آمريكا با تكرار حمايت خود از تلاشهاي هم پيمانان اروپايي خود براي مذاكره براي پايان دادن به فعاليتهاي هسته اي ايران مدعي شد : توپ در زمين ايران است .



آدام ارلي سخنگوي معاون وزارت امور خارجه آمريكا گفت : من فكر مي كنم اين مسئله چيزي نيست كه آمريكا بخواهد يا نخواهد . ما قبلا در اين زمينه پيشنهاداتي ارائه كرديم .



وي افزود : مسئله اين است كه ايران چه اقداماتي رابراي كاهش نگرانيهاي جامعه بين المللي اتخاذ كرده و به سوالات مطرح شده پاسخ دهد و به قوانين بين المللي پايبند باشد .



محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته در كنفرانس انرژي هسته اي در قرن بيست و يكم در پاريس گفت : اگر مذاكرات هسته اي اتحاديه اروپايي و ايران با موفقيت به پايان رسد . واشنگتن بايد به ايران ضمانتهاي امنيتي منطقه اي بدهد.







