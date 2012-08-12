به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین مسئولین امارات با ابراز تاًسف از حادثه زلزله و اعلام همدردی با خانواده های آسیب دیده آمادگی خود را برای ارسال کمکهای انسانی اظهار داشتند .

