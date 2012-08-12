به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین مسئولین امارات با ابراز تاًسف از حادثه زلزله و اعلام همدردی با خانواده های آسیب دیده آمادگی خود را برای ارسال کمکهای انسانی اظهار داشتند .
احمد داود اغلو طی تماس تلفنی با وزیرامورخارجه کشورمان ضمن اعلام تسلیت به بازماندگان زلزله امروز شمال غرب کشورمان آمادگی کشور ترکیه را برای ارسال هر نوع کمک در این خصوص اعلام کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین مسئولین امارات با ابراز تاًسف از حادثه زلزله و اعلام همدردی با خانواده های آسیب دیده آمادگی خود را برای ارسال کمکهای انسانی اظهار داشتند .
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