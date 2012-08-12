حامد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جمعیت آمادگی خود را برای ارسال نیرو و تجهیزات به منظور کمک و امدادرسانی به مجروحان و حادثه دیدگان زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی و استان‌های همجوار اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه کمک رسانی استان‌ها به آسیب دیدگان زمین لرزه شمال غرب کشور بر اساس اعلام نیاز و هماهنگی مرکز صورت می‌گیرد، افزود: اگر نیاز به حضور نیرو و تجهیزات هلال احمر خراسان شمالی در این حادثه اعلام شود، این نهاد از هر نظر آماده امداد رسانی است.

سجادی اظهار داشت: حوادث طبیعی برای امداد رسانی غالبا در ابعاد محلی، منطقه‌ای و ملی تقسیم بندی می‌شوند و بنا به شدت و وسعت آسیب‌ها، امداد رسانی نیز در سطح گسترده‌تری انجام می‌شود.

وی با اعلام اینکه به نظر نمی‌رسد این زمین لرزه، حادثه‌ای ملی اعلام شود، تصریح کرد: زمین لرزه شمال غرب کشور، به صورت منطقه‌ای بوده و برای امداد رسانی نیز استان‌های معین در نظر گرفته می‌شود که این استان‌ها با همکاری و هماهنگی جمعیت هلال احمر مناطق آسیب دیده، فعالیت‌های نجات و امداد رسانی خود را انجام می‌دهند.

یادآور می‌شود: ساعت 16:53:15 شنبه 21 مرداد ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.2 در مقیاس ریش‌تر، تبریز و مناطق دیگری از استان آذربایجان‌شرقی را لرزاند و این زمین لرزه در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، گیلان، زنجان و اردبیل نیز احساس شد.

بر اساس آخرین اخبار اعلام شده توسط مدیرکل ستاد بحران آذربایجان شرقی آمار کشته شدگان این زمین لرزه به 220 نفر رسیده و آمار مجروحین نیز بیش از هزار و 500 نفر اعلام شده است.