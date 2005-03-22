كرامي بر تشكيل دولت وحدت ملي در لبنان تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، عمر كرامي كه مامور تشكيل كابينه جديد شده است بر تشكيل دولت وحدت ملي تاكيد كرده است اما مخالفان با رد آن تاكيد مي كنند تا پيش از برگزاري انتخابات پارلماني در موعد مقرر به دولت نخواهند پيوست.



اوضاع سياسي لبنان اوايل اين هفته پس از آنكه مخالفان دعوت اميل لحود رئيس جمهوري را براي ورود به گفتگو با دولت رد كردند پس از انفجار بمبي در شرق بيروت كه 11 زخمي برجا گذاشت، با تنش بيشتري روبرو شده است .



كرامي ماه گذشته استعفا كرد اما پارلمان لبنان بار ديگر وي را مامور تشكيل كابينه جديد كرد .



كرامي گفت : ما از همان آغاز اعلام كرديم كه فقط به دنبال تشكيل دولت وحدت ملي هستيم و اين مستلزم گفتگو با همه جريان هاي موافق و مخالف است.



نصرالله صفير كشيش ماروني هاي لبنان نيز كه به آمريكا سفر كرده است پيشنهاد كرد: دولتي در لبنان تشكيل شود كه نيمي از آنها موافقان و نيم ديگر را مخالفان تشكيل دهند.



جنبلاط از سران مخالفان روز گذشته در قاهره پس از ديدار با مبارك گفته بود اولويت در حال حاضر برگزاري انتخابات پارلماني در موعد مقرر است و سرنوشت لحود بايد پس از اين انتخابات مشخص شود.



خبرنگار رويترز ابرازعقيده كرد : احتمال مي رود اگر بحران سياسي كنوني ادامه داشته باشد انتخابات به تاخير افتد .

آمريكا كه ماه ها پيش وارد خط مداخله در امور داخلي لبنان شده است و با تصويب قطعنامه 1559 اين مداخله جويي را آشكار كرد خواستار عقب نشيني سوريه از لبنان و خلع سلاح نيروهاي مقاومت حزب الله شده است درخواستي كه از سوي دبير كل اين جنبش رد شده است .



حتي سران مخالفان از جمله وليد جنبلاط تاكيد كرده اند موضوع حزب الله و سلاح آن فقط به خود لبناني مربوط است ،فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه نيز خلع سلاح حزب الله را يك موضوع داخلي لبنان دانست اما بر تعهد كشورش براي عقب نشيني كامل از لبنان تاكيد كرد.



