سید جلال طباطبایی در گفتگو با مهر افزود: حدود 83 هزار و 469 نفر در این دوره در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند.

وی افزود: به دلیل ورودی استعدادهای درخشان از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد، تعداد ورودی دوره کارشناسی ارشد 91 از این تعداد هم بیشتر خواهد شد.

معاون سازمان سنجش درباره زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 91 گفت: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از 18 تا 20 شهریور در دانشگاه‌های پذیرفته شده و بر اساس اطلاعات دانشگاهها انجام می شود.

به گزارش مهر، 758 هزار و 13 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 شرکت کردند که از این تعداد حدود 307 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند و در نهایت حدود 85 هزار نفر پذیرفته می شوند.