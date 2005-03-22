مسافران نوروزي هفته دوم فروردين ماه به مشهد سفر كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي كشور، دكتر علي رحيم پور افزود: تا كنون بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر گردشگر به مشهد مقدس وارد شده اند.

وي اظهار داشت: بيش از 700 واحد اقامتي در استان خراسان رضوي شامل هتل، هتل آپارتمان و ميهمانپذير به ميهمانان نوروزي خدمات ارائه كرده اند كه علاوه بر اين تعداد، 9 هزار كلاس نيز براي اسكان ميهمانان نوروزي مجهز شده بود كه هم اكنون ظرفيت همه اين مكان ها تكميل شده است.

رحيم پور گفت: با توجه به ازدحام بيش از حد مسافر در مشهد مقدس، از تمامي شهروندان تقاضا مي شود كه براي مسافرت به اين شهر عجله نكرده و در هفته دوم فروردين ماه به اين استان سفر كنند.