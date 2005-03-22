۲ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۴۸

ظرفيت مراكز اقامتي كامل است

مسافران نوروزي هفته دوم فروردين ماه به مشهد سفر كنند

رييس ستاد تسهيلات نوروزي كشور گفت: ظرفيت هتل ها، ميهمانپذيرها و مراكز اقامتي در نظر گرفته شده براي ايام عيد نوروز در مشهد مقدس به علت تراكم مسافران نوروزي به اين شهر تكميل شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي كشور، دكتر علي رحيم پور افزود: تا كنون بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر گردشگر به مشهد مقدس وارد شده اند.

وي اظهار داشت: بيش از 700 واحد اقامتي در استان خراسان رضوي شامل هتل، هتل آپارتمان و ميهمانپذير به ميهمانان نوروزي خدمات ارائه كرده اند كه علاوه بر اين تعداد، 9 هزار كلاس نيز براي اسكان ميهمانان نوروزي مجهز شده بود كه هم اكنون ظرفيت همه اين مكان ها تكميل شده است.

رحيم پور گفت: با توجه به ازدحام بيش از حد مسافر در مشهد مقدس، از تمامي شهروندان تقاضا مي شود كه براي مسافرت به اين شهر عجله نكرده و در هفته دوم فروردين ماه به اين استان سفر كنند.

