به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌بی‌سی در این گزارش ابتدا به سراغ سفیر اسرائیل در باکو می رود و به نقل از وی در باره روابط این رژیم با جمهوری آذربایجان می نویسد: اسرائیل و آذربایجان نگاه مشترکی به مسائل جهانی دارند.

مایکل لوتم درباره روابط دو طرف و نزدیکی این روابط می گوید: من حدس می زنم که اسرائیل و آذربایجان نگاه مشترکی به [مسائل] جهان دارند.

وی افزود: تمامی مسائل ما مشترک هستند و برای ما اسرائیلی ها یافتن کشوری مسلمان که بسیار باز، دوستانه و بسیار مترقی چیزی نیست که از آن غافل شویم.

سفیر اسرائیل گزارش های رسانه ها مبنی بر برنامه اسرائیل برای استفاده از فضای جمهوری آذربایجان برای حمله به ایران را رد کرد و گفت: این گزارش ها کاملاً داستان های علمی- تخیلی محض هستند و شاید هم ما باید کلمه "علمی" را از آن برداریم و بگوییم کاملا "تخیلی" هستند و هدف ما برقراری روابط محکم با آذربایجان است.

لوتم در عین حال درباره امنیت خود در آذربایجان می گوید: من دراین کشور احساس امنیت می کنم و از این بابت نگرانی ندارم و اعتماد کامل به نیروهای امنیتی آذربایجان در تامین امنیت خود دارم.

روابط نزدیک آذربایجان با رژیم صهیونیستی در حالی است که اکثریت مردم شیعه این کشور از برقراری این رابطه گرم و صمیمانه ناخشنود هستند.

الگار ابراهیم‌اوغلو، یک فعال سیاسی- دینی و مسلمان در باکو در گفتگو با بی‌بی‌سی در این باره می گوید: گرچه دولت آذربایجان اظهارات من را کلمه به کلمه رصد می کند اما من می گویم که ایران کشوری مسلمان و همسایه نزدیک ماست.

وی می افزاید: "آذربایجان نباید با رژیمی دوست باشد که علیه دیگر ملت ها و فلسطینیان دست به اقدامات تروریستی می زند".

ابراهیم اوغلو در ادامه می گوید: اسرائیل نمی تواند به ایران ضربه بزند. این رژیم نمی تواند در لبنان و یا غزه برنده باشد و در ایران نیز برنده نخواهد بود.

به گزارش مهر، رویکرد های خصمانه اسرائیل علیه ایران و استفاده از جمهوری آذربایجان در این مسیر رویکردی نیست که بر کسی پوشیده باشد و این روزها حتی محافل رسمی تصمیم گیری در آذربایجان نیز با این پرسش ها روبرو هستند که روابط تل آویو و باکو تا چه میزان روابط باکو- تهران را تحت تاثیر قرار داده است.

المان عبدالله‌یف، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره به بی‌بی‌سی می گوید: آذربایجان همیشه در باره رویکردهای مدرن و سکولارش شناخته شده بوده است. ما به عنوان یک کشور سکولار مسلمان در شرق روابطمان را با کشورهای مختلف توسعه می دهیم.

وی در عین حال احتمال اجازه پایگاه هوایی این کشور به اسرائیل برای استفاده از آن علیه جمهوری اسلامی را رد می کند و در پاسخ به این پرسش که اگر اسرائیل بعنوان یک متحد آن کشور به ایران حمله کند کشورش چه خواهد کرد، می گوید: این یک سؤال نفاق انگیز و پاسخ به آن سخت است. ما فکر می کنیم که مسئله ایران باید به شیوه ای سیاسی، صلح آمیز و دیپلماتیک حل شود و هر چیز دیگری مانند عملیات نظامی برای تمامی منطقه و تمامی ما فاجعه خواهد بود.