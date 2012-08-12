به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ضیایی کارگردان این انیمیشن در گفتگویی اظهار داشت: در این انیمیشن خانواده ای سه نفری حضور دارند که فرزند کوچکشان امید، بچه ای کنجکاو، بازیگوش و هنرمند بوده که در زمینه نقاشی تبحر دارد.

او همیشه با طرح سوالات متعدد پیرامون خود، پدر را مجبور به پاسخگویی می کند. پدر قلم مویی هفت رنگ به او هدیه می دهد که هر جا سئوالی برای او پیش می آید، این قلم مو، کودک کنجکاو را با خود همراه می کند و به سفر می برد و در آخر با جوابهای مفید همراه کودک باز می گردد.

ضیایی یادآور شد: این انیمیشن با هدف اطلاع رسانی و آموزش غیر مستقیم کودکان و نوجوانان سرزمین زرخیر مازندران از طریق فضای انیمشن و فانتزی نگاری، توجه به خاستگاه و ریشه ها و فرهنگ اصیل و عمیق تبرستان تولید می شود.

رعایت معیارهای حفاظت از دریای خزر

مدیر موسسه بازیافت مازندران اظهار داشت: رعایت معیارهای مشخص شده در جلوگیری از آلودگیهای دریای خزر از وظایف دولتهای حاشیه دریایی خزرو مردم حاشیه این دریاچه بزرگ دنیا محسوب می شود.

وی تصریح کرد: وجود آلاینده های متعدد و متنوع جدید در جهان و انتقال آن از رودخانه به دریا،دریای خزر را با مشکلی مهمی زیست محیطی مواجهه کرده است.

شیدا الله مهدوی یادآور شد: جلوگیری از آلودگی دریای خزر از وظایف دولت ها و مردم کشورهای حاشیه دریای خزر است که بیش از گذشته نیاز به توجه دارد.