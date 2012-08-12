علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: حدود یک ماه و نیم است که پروژه سینمایی "لاله" به کارگردانی اسدالله نیک‌نژاد در مرحله پیش تولید قرار گرفته است و در نظر داریم طبق برنامه‌ریزی انجام شده مهرماه به مرحله تولید برسانیم.

وی در پاسخ به این نکته که وقتی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هنوز نظر قطعی خود مبنی‌بر ساخت این فیلم را ارائه نداده چرا پروژه سینمایی "لاله" در مرحله پیش تولید قرار گرفته‌است گفت: همزمان با پیش تولید این فیلم فیلمنامه هم در اختیار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفته است تا اگر نقطه نظری در جهت ارتقای محتوای فیلمنامه دارند ارائه دهند.

این تهیه‌کننده که پیش از این تولید فیلم "مصائب چارلی" و "زمانی برای دوست داشتن" را در کارنامه کاری خود به عهده داشت است در ادامه در پاسخ به این سئوال که اگر کمیسیون فرهنگی تولید این فیلم را نپذیرفت بحث پیش تولید به کجا می‌انجامد گفت: پاسخ به این سئوال منوط به جواب کمیسیون فرهنگی است بنابراین در این مقطع از زمان نمی‌توان درباره این مورد توضیح داد.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من مسائل پیش آمده درباره ساخت این فیلم سینمایی برخاسته از حاشیه‌سازی‌های خبرگزاری مهر است که اگر مسئله به این شکل مطرح نمی‌شد قطعا کار تولید پروژه سینمایی "لاله" به اینجا نمی‌رسید و با این حاشیه‌سازی‌ها مواجه نمی‌شد.

سبط‌ احمدی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به سرانجام دعوت از بازیگران خارجی در این پروژه هم گفت: دعوت از بازیگران خارجی تنها گمانه‌زنی رسانه‌ای بود اما با این اوصاف اگر دعوت از آنها بتواند نگاه پخش‌کننده خارج از کشور در اکران را جلب کند قطعا از این ابزار استفاده خواهیم کرد. البته در این میان دعوت از بازیگران خارجی براساس رعایت اصول اخلاقی بازیگران در آثار سینمایی آنها اتفاق می‌افتد.

پیش تولید فیلم سینمایی "لاله" در حالی آغاز شده‌است که طبق شنیده‌ها عوامل این فیلم در دفتر تولید یکی از تهیه‌کننده پرکار سینما مشغول به کار شده‌اند و مبلغی معادل پانصد میلیون تومان نیز تاکنون به این پروژه اختصاص پیدا کرده‌است.