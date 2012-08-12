به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد غفرانی ظهر یکشنبه در جمع برخی از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گناباد اظهار داشت: در نظام آموزشی ما شناخت همه چیز مجاز است، اما در مورد مهمترین اصل که خودشناسی است، شدیدا غفلت می شود و تا وقتی که افراد خودشان را نشناسند مفاهیم حقیقی قرآن را نیز نمی شناسند و در نتیجه آن ارتباط کاربردی که باید با قرآن ایجاد شود ممکن نیست.

وی افزود: نوع رفتار و برخورد خواص جامعه، مسئولین و مفسرین قرآنی، دلیل این است که مردم به طرز کاربردی از قرآن کریم استفاده نمی کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از خواص ما قرآن را دور از دسترس مردم قرار داده اند و هرگونه تدبر در قرآن را ممنوع کرده اند اما این نوع رفتار به هیچ وجه قابل قبول نیست همانطور که امام خمینی(ره) نیز بارها تأکید کردند که هر تدبری در قرآن و استفاده های اخلاقی، ایمانی و عرفانی از این کتاب آسمانی، شامل تفسیر به رأی نمی شود و معتقد بودند که تفسیر به رأی فقط در مورد آیات الاحکام صدق می کند اما این باعث شرمندگی است که امروزه جوری با مردم و جوانان رفتار شده و می شود که انگار نباید به قرآن نزدیک شد.

غفرانی تصریح کرد: امروزه مردم و بخصوص جوانان بسیار تشنه قرآن و معنویت اند و در راه ایجاد ارتباط صحیح با آن نیز بسیار تلاش می کنند.

وی افزود: مهمترین دعوت های قرآن دعوت به تفکر، تعقل و تدبر است و در بین توصیه های بسیاری که خداوند در این کتاب آسمانی برای ما ذکر کرده، تنها در مورد همین امور ما را مورد بازخواست قرار می دهد همانطور که مقام معظم رهبری نیز همواره به این نکات تأکید می کنند.

وی با تأکید بسیار بر خودشناسی و اهمیت آن برای رسیدن به سایر شناخت ها در زندگی، ادامه داد: همواره سفره را مقام معظم رهبری پهن و توصیه های لازم را نیز ارائه می کنند، اما اجرا کنندگان به هیچ وجه توجیه نیستند مانند طرح بصیرت که با هزینه هایی بسیار بالا در سطح کشور برگزار شد ولی چون در آن خودشناسی نبود، به هیچ بصیرتی منجر نشد.

غفرانی تصرح کرد: بدون خودشناسی داستان آن افرادی پیش می آید که رفتند تا بهائیان را ارشاد کنند، اما خودشان نیز جذب آن فرقه شدند و اکنون نیز بسیاری از محافلی که با هدف شناساندن عرفان های کاذب به مردم برپا می شوند خود تبدیل به مکانی برای تبلیغ آنها می شوند در حالی که جوان مبانی اعتقادی خودش را آن طور که باید نمی شناسد، بسیاری از هزینه ها و انرژی ها صرف جاهایی انحرافی شده و خوب مدیریت نمی شود.

غفرانی ایجاد احساس مسئولیت در تک تک مردم و از تمامی جایگاه ها و مقام ها را یکی از راه حل های مشکلات موجود دانسته و گفت: قرآن می فرماید که همه پلیدی ها را بر کسانی قرار می دهد که به عقلشان رجوع نمی کنند اما متأسفانه این رجوع کردن به عقل، امری است که در دنیای امروزی و در جامعه ما بسیار کم رنگ شده است، فقط صورت کار را به ما یاد می دهند، اما اندیشیدن را هرگز کسی به ما نمی آموزد.

وی افزود: امروزه نیز یکی از موانعی که بر سر راه اهداف اصلی نهفته در قرآن است، این است که ما هر کاری را فقط برای ثوابش انجام می دهیم، بخاطر ثواب قرآن می خوانیم و در شب های قدر آن را بر روی سر می گذاریم، ولی یکی از عمده پیامدهای آن این است که روز بعد اکثرا برای خواندن نماز صبح، خواب می مانیم.

غفرانی قرآن را کتاب زندگی و سرچشمه ی تمامی جزئیات و ملزومات یک زندگی خوب دانسته و تصریح کرد: درحالی که قرآن حداکثر هر دو سال یکبار نیاز به تفسیری نو دارد، نگاه حاکم بر جامعه به گونه ایست که کسی حتی حق گفتن این را به خودش نمی دهد.

وی گفت: اسلام تلاش می کند تا انسان به سن بلوغ برسد و عقلانیت کافی را پیدا کند و در آن زمان تکلیفشان را خودشان باید تشخیص دهند، خدا حدود تکالیف و وظایف را برای ما معین کرده است، اما انسان تا زمانی که عاقل نشود، نمی تواند آن ها را به درستی تشخیص دهد.