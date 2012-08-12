به گزارش خبرنگار مهر، تابلو نقاشی تارا بهبهانی با عنوان " تولید انبوه" در پنجمین بی ینال بین المللی پکن پذیرفته شده و پائیز امسال با حضور این هنرمند ایرانی به نمایش گذاشته می شود. این هنرمند جوان ایرانی تا کنون نمایشگاه های متعددی در داخل و خارج از ایران داشته که آخرین موفقیت وی پذیرفته شدن اثرش در بی ینال بین المللی پکن است.

تارا بهبهانی هنرمند نقاش و فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر است که سال هاست در زمینه نقاشی به پژوهش و فعالیت مشغول می باشد. وی همچنین بیش از 10 سال است که به آموزش هنر برای کودکان و نوجوانان مشغول است و نتیجه آن هم برگزاری شش نمایگاه گروهی از آثار شاگردانش بوده است.

پنجمین دوره بی ینال بین المللی پکن با شعار شعار «آینده و واقعیت» 28 سپتامبر (7 مهرماه) امسال در پکن افتتاح می شود و قرار است آثار منتخب بیش از ششصد هنرمند مطرح از سراسر دنیا در آن به نمایش گذاشته شود.

لازم به ذکر است، این بی ینال، از مهمترین فستیوال های هنری در سطح دنیاست که با استقبال میلیونی علاقمندان آثار هنر هر ساله در پایتخت این کشور برگزار می شود.