یثربی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: رمان "شیدا و صوفی" به تازگی مجوز انتشار دریافت کرده و قرار است به زودی توسط انتشارات سوران و با همراهی نشر پارمیدا وارد بازار کتاب شود. این رمان درباره زندگی دو زن است که سه نسل را با هم تجربه می کنند.

وی افزود: روایت "شیدا و صوفی" از قبل از انقلاب آغاز و به 30 سال بعد می رسد. این رمان قبلا چندین بار مورد ممیزی قرار گرفته و با نام های مختلف اصلاحاتی به آن وارد شده است اما خوشبختانه بالاخره توانست با نام"شیدا و صوفی" مجوز انتشار دریافت کند.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: در این اثر به مسئله خرافه پرستی، انجمن های عرفانی دروغین و تاثیر بدعت گذاری های عجیب در زندگی آدم ها اشاره می شود. قهرمان های این رمان دو سرنوشت متفاوت پیدا می کنند که در نهایت به فاجعه ختم می شود.

یثربی درباره انتشار رمان زندگینامه علی دایی توضیح داد: در حال تحقیق و بررسی و رایزنی برای ارتباط برقرار کردن با علی دایی برای نوشتن زندگینامه این فوتبالیست هستم. نگارش این رمان از طرف یونیسف ژاپن حدود چند سال قبل به من پیشنهاد شده و به هیچ وجه پیشنهادی از طرف یونیسف تهران به من داده نشده است. بنابراین یونیسف تهران هیچ نقشی در نگارش این رمان ندارد.

یثربی مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر است و تا به حال کارگردانی نمایش‌هایی چون "جمعه دم‌غروب"،"مهمان سرزمین خواب"، "زنی که تابستان گذشته رسید"، "سرخ سوزان"، "یک شب دیگر هم بمان سیلویا"، "پری خوانی عشق و سنگ"، "چنگیز خان" و... را برعهده داشته است.

