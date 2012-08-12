سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد امروز وقوع یک تصادف مرگبار در کیلومتر 55 جاده جندق اصفهان به ماموران پلیس راه گزارش شد. با حضور ماموران مشخص شد دقایقی قبل یک دستگاه اتوبوس مسافر بری با تریلر حامل بار برخورد کرده و از مسیر منحرف شده است.

وی ادامه داد: در این سانحه رانندگی چهارنفر کشته و 30 نفر زخمی شده که بسیاری از آنها توسط نیروهای امدادی به صورت سرپایی مداوا شدند.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را انحراف به چپ اتوبوس ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کردند.

سلبی با اعلام اینکه هم اکنون تمامی جاده های کشور باز است گفت: تنها در جاده های منتهی به مناطق زلزله زده شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.