گفتگوهاي چالشي ميان كشورهاي صنعتي و در حال توسعه// حمايت از دستيابي ايران به تكنولوژي صلح آميز هسته اي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از پاريس، پس از آنكه روز گذشته نمايندگان آمريكا، اسلواكي، ليتواني، روماني، اندونزي، بلغارستان و روسيه به سخنراني پرداختند، نشست علمي و تخصصي اين كنفرانس با حضور هيات هايي از آژانس انرژي هسته اي اروپا، هند، كانادا، انگليس، فنلاند، فرانسه و آفريقاي جنوبي برگزار شد.



در اين مباحثات كاربردي، متخصصان هسته اي كشورهاي در حال توسعه، دولت هاي صنعتي را به دليل تضاد ميان سياست هاي عملي و موضع گيري هايشان در گفتار، مورد انتقاد قرار دادند.



كشورهايي چون آفريقاي جنوبي در اظهارات خود تاكيد كردند كه اگر دستيابي به تكنولوژي ضرورت دارد، پس چگونه است كه كشورهاي صنعتي اقدامي قابل قبول براي كمك در اين زمينه به كشورهاي در حال توسعه نمي كنند.

گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر مي افزايد كشورهاي صنعتي نيز همچون گذشته به تكرار ادعاهاي خود پرداخته و صرفا با پاسخ هاي كلي اظهار داشتند كه در صورت تحقق شرايط لازم، آنها از برنامه هاي هسته اي ديگر كشورها هم حمايت مي كنند.

اين گفتگوها بر سر ارايه تعريفي "شرايط" مد نظر كشورهاي صنعتي براي حمايت از ديگر دولت هاي در حال توسعه به درازا انجاميد اما نتيجه قطعي و نهايي نداشت.

برپايه اين گزارش حمايت بسياري از كشورها از جمله نمايندگان دولت هاي در حال توسعه از فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران از ديگر مواردي است كه در حاشيه كنفرانس پاريس به چشم مي خورد.

اين هيات ها علاوه بر صلح آميز خواندن فعاليت هاي هسته اي كشورمان در ملاقات هايي كه با مسئولان سازمان انرژي اتمي ايران داشتند نيز برخورد سياسي غرب را با پرونده هسته اي ايران نفي كردند.

كنفرانس بين المللي انرژي هسته اي براي قرن 21 امروز با گفتگو درباره موضوعاتي چون استراتژي صنعت هسته اي در انتخابات هاي مربوط به اين صنعت پيگيري مي شود.



دكتر محمد سعيدي معاون برنامه ريزي و بين المللي سازمان انرژي اتمي كشورمان قرار است ظهر امروز در اين اجلاس سخنراني كند.



ژاپن، كانادا، اوكراين، مجارستان، بلژيك و تركيه از ديگر هيات هايي هستند كه امروز در نشست پاريس سخنراني مي كنند.