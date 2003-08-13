ضرورت نظارت بر هزينه كرد اعتبارات اوقات فراغت دستگاهها

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رييس سازمان ملي جوانان در دومين روز از كنگره ملي تشكل هاي غير دولتي جوانان افزود : پديده رشد جمعيت يكي از تحولاتي كه كشور در طي اين چند ساله با آن روبرو بوده است اما گر چه كنترل شده اما در حوزه جوانان هنوز رشد جمعيت ادامه دارد وميانگين آن در حدود 2/1 درصد است .

رحيم عبادي اظهار داشت : بالاترين ميانه سني كشور در گروه 20 تا 24 سال بالاي 5/5 است و اين در حالي است كه 50 درصد جمعيت كشور زير 21 سال و 70 درصد نيز زير 35 سال سن دارند و پيش بيني مي شود تا سال 85 جمعيت جوان كشور به 25 ميليون نفر برسد كه اين امر در طول 40 سال گذشته بي سابقه بوده است .

وي گفت: ميل و علاقه جوانان به تحصيل يكي از عواملي است كه سن جواني را در كشور افزايش داده است و طول عمر جواني را به 15 سال رسانده است .

عبادي افزود : رشد جمعيت ، طولاني شدن جواني، بالارفتن درك و فهم جوانان در ارتباط با احقاق حقوق خودشان باعث شده تا عرصه حضور جوانان در كشور بيشتر شود و جواني يك نيروي موثر از كشور را شامل شود .

وي ادامه داد : به زودي قانون جامع حمايت از تعيين توسعه و تقويت سازمانهاي غير دولتي جوانان را به كمك دولت به مجلس ارائه مي دهيم تا بتوانيم از ظرفيتهاي ملي حداكثر استفاده را در حوزه جوانان ببريم .

عبادي يا اشاره به اينكه بايد اعتماد سازي را در حوزه جوانان تعميم بخشيم ، گفت : بايد باور كنيم كه جوانان يك ظرفيت پايان ناپذير هستند و و بايد اميدوار باشيم كه تحولات بسياري در حوزه آنان انجام گيرد ، گر چه بسياري از تحولات در اختيار دولت نيست اما نبايد از قابليت سازمان ملي جوانان ودولت در اين زمينه غفلت كرد .

رييس سازمان ملي جوانان گفت : متاسفانه به رغم تاكيد مقام معظم رهبري بر اعتماد كردن به جوانان و شخصيت دادن به آنها يك نگاه منفي نيز نسبت به جوانان وجود دارد و برخي جوان را به عنوان يك تهديد و چالش مي دانند.

عبادي با اشاره به اينكه سازمان ملي جوانان بايد مسائل و چالش هاي جوانان را شناسايي كند ، گفت : مسائل و مشكلات جوانان را بايد بر اساس نيازها و مشكلات جوانان ، سياستهاي كلان و راهبردي تعيين كرد و به تصويب رساند وسهم وظايف سازمانهايي كه در حوزه جوانان فعاليت مي كنند را مشخص نمود.

عبادي با اشاره به اينكه يك ميليون تومان سرانه براي هر تشكل غير دولتي در نظر گرفته شده است گفت : در صورتيكه تشكل ها طرحي را ارائه كنند كه به بيش از يك ميليون تومان اعتبار لازم داشته باشد در صورتيكه كميته ها ي نظارت در هر استان تاييد كند اعتبار بيش از يك ميليون تومان به تشكل مربوطه اختصاص خواهد يافت .