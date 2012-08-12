به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح افزود: وقتی وزیر خارجه آمریکا فدای شرارت صهیونیست ها می شود، دولت آمریکا چگونه می خواهد از حقوق ملت آمریکا در برابر جنایات صهیونیست‌ها و بحران‌سازی آنها در ایالات متحده جلوگیری کند، آیا مقامات آمریکا برده صهیونیست ها هستند که چنین کور و کر و بدون احساس عمل می کنند.

این عضو برجسته نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به اقدامات غلط آمریکایی ها گفت: رفتار آمریکا به عنوان سر کرده ناتو و مسئول اشغال افغانستان در برابر کشف 50 جلیقه انفجاری انگلیسی که اثرات تخریبی آن کمتر از سلاح های کشتار جمعی نیست ضعیف و تشویق کننده بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: عملکرد دولت های آمریکا بگونه ای بوده است که صهیونیست ها و انگلیسی ها از این کشور به عنوان سگ شکاری خود استفاده می کنند.