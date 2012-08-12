به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز رشیدی اظهار داشت: طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم در شهرستان بابل از ابتدای ماه رمضان آغاز شده است.

وی افزود: این طرح در امامزاده قاسم (ع)، امامزاده عبدالله (ع)، امامزاده هفت تن (ع)، تکیه پیرعلم، امامزاده علی دراز کلا، امامزاده عزیزالله (ع)، امامزاده عبدالله (ع) چمازبن، سقاخانه ابوالحسن کلا، امامزاده سلطان محمد طاهر (ع)، امامزاده عبدالله عسکری (ع)، امامزاده عبدالله (ع) روستای باریک کلا و امامزاده سکینه رودگرمحله در حال برگزاری است.

رئیس اوقاف بابل گفت: سهمیه اختصاص داده شده از سوی اداره کل اوقاف مازندران برای این طرح هزار و 100 نفر حافظ بوده که باید در طول چهار سال تربیت شوند.

حضور بی نظیر مردم در لیالی قدر در امامزادگان مازندران

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران، حضور مردم استان در لیالی قدر را در امامزادگان بی نظیر خواند.حجت الاسلام سیف الله سهرابی گفت: 100 امامزاده و بقاع متبرکه مازندران در شبهای قدر شاهد حضور صدها هزار نفر روزه دار و مردم خداجوی بوده است.

سهرابی با اشاره به احیا این شب ها بویژه شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان که به شب قدر نزدیکتر است تصریح کرد: در شب نزول قرآن کریم مردم با حضور در این امامزادگان استان در صحن و سرا و شبستان و حیاط و خیابانهای منتهی به امامزادگان و با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت رحمت و مغفرت و برکت را برای خود خواستار شدند.