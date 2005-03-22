هيده توشي ناكاتا و سه لژيونر ديگر به تيم ملي ژاپن پيوستند

به گزارش خبرنگار" مهر" هيده توشي ناكاتا هافبك مياني تيم ملي فوتبال ژاپن و باشگاه فيورنتينا ايتاليا كه مدتها از اين تيم دور بود پس از ديدار تيم باشگاهي اش با تيم اينتر ميلان عصر ديروز خود را به كمپ تمريني تيم ملي فوتبال ژاپن در فرانكفورت آلمان رساند.

علاوه بر او شونسكو ناكامورا بازيكن تيم رجينا ايتاليا ، كوجي ناكاتا بازيكن تيم مارسي و شينيجي اونو بازيكن تيم فوتبال فاينورد هلند نيز از عصر ديروز تمريناتشان را با ساير بازيكنان تيم ملي ژاپن آغاز كردند.

اين تيم پس از برپايياردوي پنج روزه در فرانكفورت آلمان امشب وارد تهران خواهد شد تا خود را براي ديدارروز جمعه مقابل تيم ملي فوتبال كشورمان آماده كند.