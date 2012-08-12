نگرانی شدید از روابط ایران و مصر

- رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از منابع دیپلماتیک در قاهره ادعا کرد: هیچ گونه مقدماتی برای برگزاری نشست مشترک میان "احمدی نژاد" و "محمد مرسی" در نشست اضطراری مکه وجود ندارد.

این رسانه صهیونیستی که به نظر می رسد نگرانی زیادی از برقراری روابط نزدیک میان ایران و مصر به عنوان دو کشور بزرگ اسلامی دارد، در ادامه اعلام کرد: البته دیدار روسای جمهوری ایران و مصر در حاشیه نشست مکه دور از ذهن نیست.

اجلاس مکه اواخر هفته جاری به دعوت شاه عربستان با حضور سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

اسرائیل توان جنگ با ایران را ندارد

- "یسرائیل زیف" فرمانده سابق عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از جنجالها درباره حمله به ایران، تاکید کرد: با حمله به تاسیسات هسته ای ایران، وارد یک جنگ منطقه ای می شویم که تحمل عواقب آنرا نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه طرح مسئله حمله به ایران، بیانگر ضعف نتانیاهو و ایهود باراک است، افزود: این جنگ در کوتاه مدت و بلندمدت به نفع ایران خواهد بود

رزمایش پیامکی در تل آویو و حیفا

- الجزیره امروز در گزارشی از برگزاری رزمایش هشداردهنده پیامکی در سرزمینهای اشغالی خبر داد. در این رزمایش در پی حمله موشکی دشمن فرضی پیامکهایی از سوی ارتش اسرائیل به زبانهای عبری، انگلیسی، عربی و روسی برای تلفنهای همراه ویژه در تل آویو، حیفا و بیت المقدس ارسال شد.

رزمایش پیامکی رژیم صهیونیستی امروز صبح در این مناطق برگزار شد. متن پیامک نیز یک جمله بود: "فرماندهی جبهه در حال آزمایش سیستم هشداردهنده پیامکی است".

گفته می شود این رزمایش پیامکی به مدت 5 روز در نقاط مختلف سرزمینهای اشغالی برگزار می شود و هدف از آن آمادگی برای حملات موشکی حزب الله به اسرائیل در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران است.

ادعاهای مهره ضدایرانی در گفتگو با الشرق الاوسط

- "دولت نوروزی" نماینده شورای ضدایرانی موسوم به مقاومت ملی در گفتگو با الشرق الاوسط ادعا کرد: 14 تن از 48 ربوده شده ایرانی در سوریه از اعضای سپاه هستند.

وی در ادامه این ادعاها اسامی برخی از اعضای سپاه استان آذربایجان غربی را به عنوان ربوده شدگان ایرانی مطرح کرد.

خاطرنشان می شود روزنامه الشرق الاوسط وابسته به هیئت حاکمه سعودی همواره در گزارشهایی ادعایی، اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی وارد می کند.

70 هزار قربانی عملیاتهای تروریستی در عراق

- وزارت حقوق بشر عراق اعلام کرد که از سال 2003 (اشغال عراق از سوی نظامیان آمریکایی) تاکنون در اثر عملیاتهای تروریستی 70 هزار نفر کشته و 250 هزار نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش الحیات ، "کامل امین" از اعضای وزرات حقوق بشر عراق تاکید کرد: این عملیاتهای تروریستی صدها زن بیوه و کودک یتیم در عراق باقی گذاشته است.

نگاه هاآرتض به پیشرفتهای ایران

روزنامه هاآرتض امروز در گزارشی به نقل از یک مقام بلنپایه اسرائیلی اعلام کرد: ایران در نصب کلاهک اتمی روی موشکهای شهاب 3 با برد 1500 کیلومتر پیشرفتهای جدی داشته است.

به گزارش النشره ، این مقام بلندپایه ادعا کرد که این اطلاعات جدید درباره پیشرفتهای ایران از ارزیابی قبلی کشورهای غربی را نقض می کند.

استقبال رسانه های ضدسوری از بازگشت ناآرامی

شبکه های خبری عربی و روزنامه های جبهه ضدسوری این روزها از هر گونه ناآرامی در این کشور استقبال می کنند. این شبکه ها و رسانه ها این روزها با حرص و ولع اخبار بازگشت ناآرامی به مناطقی همچون صلاح الدین در حلب و ریف دمشق را دنبال می کنند.

تصویرفوق را روزنامه الشرق الاوسط در نسخه امروز به عنوان عکس یک منتشر کرده که گوشه ای از تیراندازی مخالفان به نیروهای ارتش سوریه در منطقه صلاح الدین را نشان می دهد.