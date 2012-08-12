شهردار قزوین کسب مدال برنز المپیک را به احسان لشگری تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی در این پیام آورده است: کسب مدال برنز المپیک توسط احسان لشگری کشتی ‌گیر قزوینی تیم ملی کشتی آزاد نشان از اقتدار ورزشکاران ایران در عرصه بزرگ المپیک است.



شهردار قزوین در ادامه پیام خود آورده است: کسب مدال برنز المپیک در رشته کشتی آزاد که باعث تکمیل افتخارات ورزشکاران این رشته ورزشی کشورمان در این رقابت‌ها است، افتخاری کم نظیر است و اهتزاز پرچم با شکوه کشورمان به مناسبت این پیروزی ارزشمند برگ زرین دیگری در کارنامه جوانان ایران به خصوص ورزش استان قزوین خواهد بود.



نصرتی در پایان پیام خود ضمن تبریک صمیمانه به احسان لشگری، خانواده این ورزشکار و جامعه ورزشی استان یادآورشده است: طبق برنامه ‌ریزی بعمل آمده از زحمات، تلاش‌ها و افتخارآفرینی این ورزشکار جوان تقدیر شایسته خواهد شد.