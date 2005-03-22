۲ فروردین ۱۳۸۴، ۱۵:۴۰

معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي خبر داد:

تثبيت نرخ خدمات گردشگري استان گلستان در ايام نوروز

معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي اعلام كرد: نرخ خدمات گردشگري استان گلستان در ايام نوروز افزايش نيافته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي كشور، با تصويب كميسيون تعيين نرخ تاسيسات گردشگري استان گلستان، مقرر شد كه براي ارج نهادن به سنت ديرين ميهمان نوازي و جلب رضايت مسافران نوروزي هيچ گونه افزايش بهايي در خصوص نرخ خدمات گردشگري نظير اتاق و مواد خوراكي طي ايام عيد نوروز صورت نگيرد.

