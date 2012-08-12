به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قنبری ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان مهدیشهر در محل فرمانداری شهرستان مهدیشهر با بیان اینکه اولویت امسال اعتبار تملک دارایی این شهرستان با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در اصل رعایت صرفه جویی به پروژه های نیمه تمام و مصوبات سفر ریاست جمهوری اختصاص می یابد، افزود: مصوبات سفر استاندار و مسکن مهر در اولویت های بعدی این اعتبارات قرار دارند.

وی اظهار داشت: از کل بودجه 916 تملک دارایی توزیعی امسال استان سمنان، بیش از 89 میلیارد ریال به شهرستان مهدیشهر اختصاص یافت.

قنبری افزود: 89 میلیارد و 775 میلیون ریال اعتبار تملک دارایی به شهرستان مهدیشهر اختصاص یافته است.

به گفته فرماندار مهدیشهر، پروژه های راه و ترابری، مسکن، فرهنگی، احداث دانشگاه، ورزشی، پروژه های شهرداری، تامین آب، عشایری، محیط زیست، بهسازی معابر شهری و روستایی، بهداشت و کشاورزی از اهداف این اعتبار است که برای اجرا اختصاص یافته است.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه این اعتبارات به پروژه های نیمه تمام اختصاص داده شده افزود: رقم اعتباری سال 1391 برای شهرستان مهدیشهر مثبت و خوب است.

رقیه نانگیر از مدیران دستگاه های اجرایی خواست با مطالبه اعتبارات تخصیصی از دیگر منابع از جمله اعتبارات ملی و ... پیگیری لازم را بعمل آورند.

وی اظهار داشت: 27 درصد اعتبارات تملک دارایی استان به توسعه روستاها اختصاص یافته و این در حالی است که روستاها 25 درصد جمعیت کل استان را در خود جای داده اند.

نانگیر در پایان خاطرنشان کرد: کل اعتبارات تملک دارایی سال 91 استان با رشد 41 درصدی نسبت به پارسال، یک هزار و 88 میلیارد ریال است.