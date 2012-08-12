یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان قزوین یکی از پایلوت های مهم صنعت مرغداری کشور است که حمایت از این بخش، تاثیر مستقیمی در رشد، ارتقاء جایگاه و بهره وری بیشتر بخش تولید در استان خواهد داشت.



وی هدف از اجرای طرح مناسب سازی وزن کشتار مرغ را بالا بردن کیفیت و اقتصادی کردن گوشت مرغ برای مصرف کننده دانست.



جلوخانی، تعداد مرغداری های موجود در استان را 427 واحد عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح تولید مرغ نیمچه گوشتی با شرایط وزنی یک کیلو800 الی دو کیلو 200 گرم ( مرغ زنده ) و با دوره پرورش 38 تا 42 روزه زمینه تولید گوشت مرغ آماده به طبخ در وزن های یک کیلو 300و یک کیلو 600 گرم فراهم خواهد شد.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ایجاد زمینه لازم برای استفاده شهروندان از گوشت مرغ با اوزان پایین برای ارزش بالای غذایی آن بیان کرد: در حال حاضر فرهنگ غذایی عمومی، بازار را به سمت عرضه گوشت مرغ با اوزان بالا سوق داده و این امر علاوه بر اتلاف منابع تولید، موجب هدر رفتن سرمایه ملی می شود و ارزش غذایی محصول تولیدی را در تا حد چشمگیری کاهش می دهد.



وی همچنین اظهارداشت: اجرایی شدن این طرح کاهش هزینه های تولید، مصرف سوخت، و کاهش مصرف واکسن و دارو را نیز برای مرغدار به دنبال خواهد داشت.



جلوخانی گفت: در حال حاضر اهداف توسعه کمی تولید گوشت مرغ در کشور محقق شده است اما همچنان چالش هایی در زمینه کیفیت گوشت مرغ عرضه شده به بازار وجود دارد.



وی همچنین در خصوص فرهنگ سازی و فراهم کردن بستر مناسب در جامعه برای استفاده از محصول تولیدی با کیفیت بالا افزود: جلب توجه مصرف کنندگان برای استفاده از گوشت مرغ با وزن مناسب، نیاز مبرمی به حمایت و همکاری رسانه های ارتبا ط جمعی جامعه دارد که با تشویق و ترغیب شهروندان به این امر، می توان گام های موثرتری در راستای رشد و توسعه استان برداریم.