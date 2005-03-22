گراميداشت حماسه فتح المبين با حضور زائران مناطق عملياتي دفاع مقدس

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در سالروز عمليات بزرگ و غرور آفرين فتح المبين مراسم با شكوهي صبح امروز سه شنبه دوم فروردين ماه در يكي از محورهاي اين عمليات و در كنار يادمان شهداي گمنام شهرستان شوش دانيال و با حضور دهها هزار نفري كاروان هاي راهيان نور و اهالي منطقه و جمعي از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش و نيروي انتظامي برگزارگرديد.

در اين مراسم سردار مرتضي صفاري فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در آن زمان از فرماندهان عمليات بزرگ فتح المبين بود طي سخناني با ياد آوري حماسه دلاورمردان ارتشي و سپاهي و بسيجي به تشريح ابعاد مختلف عمليات فتح المبين پرداخت و با ذكر دلايل انتخاب زمين منطقه ، اقدامات نيروهاي بعثي را براي جلو گيري از عمليات فتح المبين و متقابلا هوشياري و تدابير امام راحل عظيم الشان براي خنثي سازي اقدامات دشمن را بر شمرد و از امدادهاي الهي و نويد قرآن كريم در شروع عمليات فتح المبين ياد كرد و آن را عامل روحي مهمي در پيروزي رزمندگان اسلام دانست .

وي عمده ترين رمز پيروزي ها را تمسك به قرآن و اهل بين عصمت و طهارت و روحيه ايثار و شهادت طلبي توام با تدبير و برنامه ريزي و مداومت و وحدت رزمندگان اسلام توصيف كرد.

ياد آور مي شود در عمليات بزرگ فتح المبين 2200 كيلومتر مربع از ميهن اسلامي آزاد شد و طي آن 25 هزار نفر از نيروهاي دشمن كشته و 16 هزار تن نيز به اسارت در آمدند و غنايم قابل توجهي بدست آمد و شهرهاي شوش ، انديشمك و دزفول نيز از زير آتش دشمن بعثي خارج شد.