محبوب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها در برخی روستاهای ورزقان با مشکلات امدادرسانی روبرو هستیم که نیروهای امداد و نجات و هلال احمر و اورژانس مجدانه در حال رسیدگی به وضعیت مجروحین و آسیب دیدگان هستند.

وی به روند امداد رسانی به مردم مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: دیروز در زلزله ای که اتفاق افتاد، پس از چند دقیقه نیروهای هلال احمر، اورژانس و ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی با آماده باش کامل و طی تماس های سریع با تبریز، مرکز زلزله را شناسایی و برای کمک رسانی آماده شدند.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی افزود: در پی شناسایی نقاط آسیب دیده در زمین لرزه دیروز به خصوص در شهرهای ورزقان و اهر، به دستور استاندار اقدام به ارسال کمک هایی از قبیل چادر، پتو، کلمن آّب و کنسروهای غذایی و اعزام نیروهای امدادی همراه با آمبولانس و تیم های پزشکی مختلف کردیم.

وی از اعزام 35 دستگاه آمبولانس با تجهیزات کامل و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه خبر داد و گفت: تعداد 136 نفر از نیروهای امدادی از آذربایجان غربی به محل حادثه اعزام شدند که در میان آنها پزشک، پرستار، متخصص بیهوشی، جراح و سایر عوامل پزشکی وجود دارد.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: با توجه به گزارش های ارسالی از سوی فرمانداران شهرستانهای آذربایجان غربی خوشبختانه زمین لرزه اخیر در استان خسارات جانی نداشته است.

عصر روز شنبه دو زمین لرزه به بزرگی 6.2 و 6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین به ترتیب شهرستان های اهر و ورزقان در آذربایجان شرقی را لرزاند که موجب خسارات جانی و مالی به ساکنین این مناطق شده است.

همچنین این زمین لرزه در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، گیلان، زنجان و اردبیل نیز احساس شد.