مرتضی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو باخبرنگار مهر افزود: میانگین بارش های استان مرکزی از ابتدای مهرماه سال 90 تا پایان روز هشتم مرداد ماه سال جاری 246.3 میلیمتر بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9.4 درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: میانگین بارش های استان مرکزی در سال زراعی گذشته 225.2 درصدبوده که این رقم درسال زراعی جاری به 246.3 درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: شهرستان شازند با میانگین بارش 316.5 میلیمتر و شهرستان ساوه با میانگین بارش 178.6 میلیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین بارش ها را در سال زراعی جاری به خود اختصاص داده اند.