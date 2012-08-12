برنامه ها و اولویت های اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کرج تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین پیرعلی ظهر یکشنبه در نشست خبری خود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج از تغییرات محسوس ساختاری و نیروی انسانی این اداره خبر داد و ضمن برشمردن برنامه ها و اولویت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج خواستار تعامل دو سویه خبرنگاران و اصحاب رسانه در پوشش برنامه ها و رویدادهای این اداره شد.

انتقال نیروهای اداره کل ارشاد البرز به اداره ارشاد شهرستان کرج

حجت الاسلام حسین پیرعلی در این نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران در خصوص تعداد نیروهای اندک اداره ارشاد شهرستان کرج و دامنه گسترده فعالیت های این اداره پاسخ داد و گفت:طبق دستور مدیرکل فرهنگ و ارشاد از این پس انجام فعالیت های اجرایی در اداره ارشاد شهرستان صورت میگیرد و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی نیزفقط کارستادی و فکری انجام می دهد.

وی افزود:با این نگاه جدیدی که در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ایجاد شده به زودی شاهد تغییرات محسوسی دراداره ارشاد شهرستان کرج خواهیم بود.

سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج عنوان کرد: طبق تقسیم کار و برنامه ریزی های انجام شده اداره ارشاد شهرستان کرج از سایه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شده و بخشی از نیروهای مازاد آن به اداره ارشاد شهرستان کرج منتقل خواهند شد.

فعالیت های ستادی و اقدامات فکری در اداره کل ارشاد

پیرعلی ادامه داد: کلیه فعالیت ها و برنامه های اجرایی نیز با این تصمیم بزودی در اداره ارشاد شهرستان کرج صورت می گیرد.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج عنوان کرد: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی نیزبه عنوان دستگاه ستادی ضمن پشتیبانی این اداره، فعالیت های فکری و اخذ تصمیمات را عهده دار خواهد بود.

وی گفت: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج درآینده نزدیک در دو بخش نیروی انسانی و کارفرهنگی تفاوت های چشمگیری را نسبت به گذشته خواهد داشت.

برقراری ارتباط تنگاتنگ با هنرمندان شهرکرج اولویت کاری اداره ارشاد

حجت الاسلام حسین پیرعلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر، درباره اولویت ها و برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج نیز اظهار داشت: درصدد برقراری ارتباط دوسویه ای با هنرمندان شهر کرج هستیم و این مهم به عنوان نخستین اولویت در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی افزود: برنامه ریزی های جامعی نیز برای دیدار با هنرمندان شهر کرج و بررسی مشکلات آنها لحاظ شده است.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج عنوان کرد: کمک به تدوین اطلس فرهنگی کرج که مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی نیز خبرآن را پیش تر اعلام کرده اند از دیگر برنامه های این اداره خواهد بود.

وی افزود: برگزاری بزرگداشت ها برای هنرمندان و پیشکسوتان شهر در کنار حمایت از این قشر به عنوان برنامه های آتی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج خواهد بود.

خبرنگاران دیده بان مدیران هستند

حجت الاسلام حسین پیرعلی در بخش دیگری به نقش خبرنگاران در تعامل موثر با مدیران نیز اشاره کرد و گفت: خبرنگاران دیده بانان و مدیران نقش توپچیانی را دارند که به استناد اظهارات دیده بانان به هدف شلیک می کنند.

وی افزود: اگر دیده بانان وظیفه خود را به درستی ایفا کنند مدیران نیز در مسیر تحقق اهداف شایسته خود به نحو مطلوبی گام برخواهند داشت و به هدف غایی و نهایی دست می یابند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کرج در نخستین نشست خبری خود از خبرنگاران خواست تا تعامل دوسویه خود را با اداره ارشاد این شهرستان برقرار سازند و در انتشار رویداد ها و برنامه های این اداره یاری گر باشند.