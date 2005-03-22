۲ فروردین ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

با درخواست از هواداران خود به انجام حملات بيشتر عليه مراكز نظامي و تاسيسات نفتي در قطر؛

گروه موسوم به "سربازان شام" مسئوليت حمله انتحاري در دوحه را برعهده گرفت

گروهي موسوم به " جنود الشام " (سربازان شام ) مسئوليت حمله انتحاري اخير در دوحه قطر كه طي آن يك انگليسي كشته شد را برعهده گرفت و به انجام حملات بيشتر تهديد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه سازمان يافته جنود الشام ( سربازان شام ) در بيانيه اي با برعهده گرفتن مسئوليت حمله اخير در دوحه خواستار حمله به تاسيسات نفتي و پايگاه هاي نظامي در قطر شد.

اين گروه در بيانيه اي اعلام كرد كه سربازان شام حمله شنبه گذشته را برعهده مي گيرد . 


اين گروه از هسته هاي خود در خاورميانه خواست تاسيسات نفتي و پايگاه هاي نظامي و كليساها را هدف حملات خود قرار دهند.

شايان ذكر است شنبه گذشته يك خودروي بمب گذاري شده در نزديكي مدرسه انگليسي ها در دوحه قطر منفجر شد كه دستكم دو تن كشته و 12 تن ديگر را زخمي كرد كه يكي از كشته شدگان تبعه انگليس بود.

لازم به ذكر است پايگاه نظامي العديد قطر هم اكنون به عنوان يكي از بزرگترين پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس مطرح است كه تعداد زيادي از نظاميان آمريكايي را در خود جاي داده است .

 
 

