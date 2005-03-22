گروه موسوم به "سربازان شام" مسئوليت حمله انتحاري در دوحه را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه سازمان يافته جنود الشام ( سربازان شام ) در بيانيه اي با برعهده گرفتن مسئوليت حمله اخير در دوحه خواستار حمله به تاسيسات نفتي و پايگاه هاي نظامي در قطر شد.



اين گروه در بيانيه اي اعلام كرد كه سربازان شام حمله شنبه گذشته را برعهده مي گيرد .



اين گروه از هسته هاي خود در خاورميانه خواست تاسيسات نفتي و پايگاه هاي نظامي و كليساها را هدف حملات خود قرار دهند.



شايان ذكر است شنبه گذشته يك خودروي بمب گذاري شده در نزديكي مدرسه انگليسي ها در دوحه قطر منفجر شد كه دستكم دو تن كشته و 12 تن ديگر را زخمي كرد كه يكي از كشته شدگان تبعه انگليس بود.

لازم به ذكر است پايگاه نظامي العديد قطر هم اكنون به عنوان يكي از بزرگترين پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه خليج فارس مطرح است كه تعداد زيادي از نظاميان آمريكايي را در خود جاي داده است .





