خوئینی ها: گزینه تک و قوی داشته باشیم برنده انتخابات هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شنیده شده آقای خوینی‌ها در جلسه‌ای گفته است: ما اگر گزینه قوی داشته باشیم و گزینه ما تک باشد، ما برنده انتخابات هستیم، من دلیل دارم که نظام ما را برای گرم کردن تنور انتخابات می‌خواهد.

وی در ادامه افزود: ما مثل فوتبالیست‌‌های ذخیره هستیم که خودمان را گرم می‌کنیم و خوشحالیم که قرار است وسط زمین برویم و تاثیر گذار باشیم ولی یک مرتبه داور سوت پایان را می‌زند و جز خستگی و عرق ریزی، چیز دیگری برای ما ندارد.

خوئینی ها اظهار داشت: قرائن دارم که در واقع این بازی هاشمی و رهبری است و خواست این 2 نفر است که روی یک کاندیدای به توافق برسند، هاشمی درحال گرم کردن تنور انتخابات است، وظیفه هاشمی کنترل اصلاح‌طلبان است، هاشمی دنبال ولایتی است و دست بردار هم نیست، البته او مشکلات شخصی ای با احمدی‌نژاد و رهبری هم دارد و به دنبال احیای خود و حرف‌های خودش هم میباشد، او می‌خواهد فرد مناسب باخود را به قدرت برساند.

وی در ادامه ضمن انتقاد از خاتمی می گوید: ما هر چه مشکل داریم از این خاتمی شل و ول است .ماشاءالله هنوز هم مثل بچه‌های کوچک تاتی تاتی می کند و از اسفند ماه که خاتمی در انتخابات مجلس رای داد تاکنون، هنوز آبنبات هم از سمت نظام نگرفته و دلش خوش است و نمی‌داند که نظام با او بازی می‌کند.

خوئینی ها گفت: خاتمی در اسفند پیام داد و گفت که ما هستیم و چراغ سبز نشان داد ولی هر چه زمان گذشت اتفاقی نیفتاد،‌ما هم قصور داشتیم در اصلاحات نتوانستیم جایگزین خاتمی را بسازیم و کادر درست کنیم، در عین حال خاتمی محبوبیت دارد و باید موج درست کنیم و بگوییم خاتمی کاندیدای ما است.