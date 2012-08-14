  1. سیاست
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

خوئینی ها: گزینه تک و قوی داشته باشیم برنده انتخابات هستیم

خوئینی ها: گزینه تک و قوی داشته باشیم برنده انتخابات هستیم

موسوی خوئینی ها در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات اظهار داشت: قرائن دارم که در واقع این بازی هاشمی و رهبری است و خواست این 2 نفر است که روی یک کاندیدای به توافق برسند، هاشمی درحال گرم کردن تنور انتخابات است، وظیفه هاشمی کنترل اصلاح‌طلبان است،

به گزارش خبرگزاری مهر، شنیده شده آقای خوینی‌ها در جلسه‌ای گفته است: ما اگر گزینه قوی داشته باشیم و گزینه ما تک باشد، ما برنده انتخابات هستیم، من دلیل دارم که نظام ما را برای گرم کردن تنور انتخابات می‌خواهد.

وی در ادامه افزود: ما مثل فوتبالیست‌‌های ذخیره هستیم که خودمان را گرم می‌کنیم و خوشحالیم که قرار است وسط زمین برویم و تاثیر گذار باشیم ولی یک مرتبه داور سوت پایان را می‌زند و جز خستگی و عرق ریزی، چیز دیگری برای ما ندارد.

خوئینی ها اظهار داشت: قرائن دارم که  در واقع این بازی هاشمی و رهبری است و خواست این 2 نفر است که روی یک کاندیدای به توافق برسند، هاشمی درحال گرم کردن تنور انتخابات است، وظیفه هاشمی کنترل اصلاح‌طلبان است، هاشمی دنبال ولایتی است و دست بردار هم نیست، البته او مشکلات شخصی ای با احمدی‌نژاد و رهبری هم دارد و به دنبال احیای خود و حرف‌های خودش هم میباشد، او می‌خواهد فرد مناسب باخود را به قدرت برساند.

وی در ادامه ضمن انتقاد از خاتمی می گوید: ما هر چه مشکل داریم از این خاتمی شل و ول است .ماشاءالله هنوز هم مثل بچه‌های کوچک تاتی تاتی می کند و از اسفند ماه  که خاتمی در انتخابات مجلس رای داد تاکنون، هنوز آبنبات هم از سمت نظام نگرفته و دلش خوش است و نمی‌داند که نظام با او بازی می‌کند.

خوئینی ها گفت: خاتمی در اسفند پیام داد و گفت که ما هستیم و چراغ سبز نشان داد ولی هر چه زمان گذشت اتفاقی نیفتاد،‌ما هم قصور داشتیم در اصلاحات نتوانستیم جایگزین خاتمی را بسازیم و کادر درست کنیم، در عین حال خاتمی محبوبیت دارد و باید موج درست کنیم و بگوییم خاتمی کاندیدای ما است.

کد مطلب 1671542

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