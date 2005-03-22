شيعيان و كردها پست هاي وزارتي كليدي را بين خود تقسيم كردند// 17 پست وزارتي به شيعيان اختصاص يافت // 7 وزارتخانه به كردها رسيد // اهل سنت 4 تا 6 وزارتخانه را بدست خواهند آورد// مسيحيان و تركمان ها هم هر كدام يك وزارتخانه را دراختيار خواهند گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع ائتلاف عراق يكپارچه امروز سه شنبه اعلام كردند : شيعيان و كردها به علت كسب اكثريت كرسي هاي پارلمان جديد مامور تشكيل دولت آينده هستند پست هاي مهم وزارتي را ميان خود تقسيم كردند.



مريم الريس از ائتلاف عراق يكپارچه گفت : شيعيان كه اكثريت كرسي هاي پارلمان را بدست آورده اند 16 تا 17 پست وزارتي را در دولت جديد به خود اختصاص خواهند داد و بويژه وزارتخانه هاي دارايي و كشور را در اختيار خواهند گرفت به گفته وي شوراي امنيت ملي نيز در اختيار شيعيان خواهد بود.

كردها كه رده دوم را در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن 1383) كسب كردند هفت وزارتخانه از جمله وزارت امور خارجه را برعهده خواهند گرفت و البته اميدوارند وزارت نفت را نيز در قبضه خود بگيرند.



اهل سنت كه اكثر آنها انتخابات اخير را تحريم كردند با اين حال بين 4 تا 6 وزارتخانه را بدست خواهند آورد و مسيحيان و تركمان ها هم هر كدام يك وزارتخانه را دراختيار خواهند گرفت.



به گفته عضو ائتلاف عراق يكپارچه ، جلال طالباني رئيس جمهور خواهد شد و ابراهيم جعفري نيز به نخست وزيري خواهد رسيد و غازي الياور نيز رياست پارلمان را برعهده خواهد گرفت.



وي افزود: مذاكرات پس از پايان جشن هاي سال نو خورشيدي (عيد نوروز) كردها از سرگرفته خواهد شد هيات كردي از يكشنبه گذشته به خاطر مراسم ويژه تحويل سال نو شمسي مذاكرات دوجانبه را قطع كردند.

عضو ائتلاف عراق يكپارچه درباره مشاركت ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي (شيعه لائيك ليبرال) در دولت جديد گفت : فرصت مشاركت اين طيف در دولت واقعا ضعيف است.



رايزني ها ميان طرف هاي اصلي پيروز در انتخابات اخير از اواخر فوريه (بهمن ) آغاز شده بود .



ائتلاف عراق يكپارچه با كسب اكثريت آرا در انتخابات اخير 140 كرسي را در پارلمان جديد يا مجمع ملي بدست آورد پس از آن ائتلاف كردستان 77 كرسي و ائتلاف العراقيه هم 40 كرسي را بدست آوردند البته ائتلاف عراق يكپارچه پس از پيوستن فراكسيون تركمان ها به 146 كرسي افزايش يافت.



اعراب سني هم 20 كرسي در پارلمان 275 نفره عراق كسب كرده اند.