مردم و دولت ايران تصميم گرفته اند راه استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را براي خود هموار كنند// ايران از همه كشورهاي داراي فناوري هسته اي دعوت مي كند در ساخت نيروگاه اتمي در ايران همكاري كنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" وي ظهر سه شنبه در سخناني در كنفرانس بين المللي انرژي هسته اي براي قرن 21، افزود: توليد برق هسته اي اولويت نخست برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران است.



وي با تاكيد بر اينكه به دليل توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران در دو دهه گذشته استراتژي بهره برداري از منابع فسيلي از دو عامل متاثر شده است، گفت: نخست ارتقاي استانداردهاي زندگي و بهبود شاخص هاي اقتصادي تقاضاي انرژي را به سرعت افزايش داده است و ديگر اينكه اقتصاد ملي ما وابسته به درآمدهاي نفتي شده است.



معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي خاطرنشان كرد: براي پشت سرگذاردن اين دو عامل متناقض و محدود كننده ايران نياز به توسعه در قالب يك برنامه بلندمدت جهت جايگزيني منابع فسيلي خود دارد.



سعيدي تصريح كرد: منابع فسيلي محدود و وابسته به توليدات تبعي هستند و از طرف ديگر بهره برداري از اين منابع در فرآيند فرآوري در صنعت و غيره ارزش بيشتري پيدا خواهد كرد.



وي با تاكيد بر اينكه در برنامه بلندمدت سوخت فسيلي به عنوان يك منبع پايدار محسوب نمي شود و منابع جديد و تجديدپذير انرژي نيز براي توسعه در مقياس وسيع مناسب نيستند، اظهار اشت: بر اين اساس اتكاي ايران به منابع صرفا فسيلي انرژي معقول نيست.



معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي اضافه كرد: استفاده از فناوري هاي جديد مانند فناوري هسته اي در جهان امروز قابل رقابت هستند، در برنامه 20 ساله جمهوري اسلامي ايران توليد 7 هزار مگاوات برق هسته اي سهم مشخص انرژي در تامين نياز انرژي كشور محسوب مي شود كه امكان ارتقاي اين سهم در آينده نيز وجود دارد.



وي تاكيد كرد: برنامه طر احي و ساخت رآكتورهاي آب سنگين نيز از برنامه هاي ديگر هسته اي ايران به حساب مي آيد. يكي ديگر از اهداف برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران خودكفايي و استقلال در تمام زمينه هاي انرژي هسته اي از جمله تهيه سوخت نيروگاه ها است.



سعيدي ادامه داد: در اين راستا تامين بخشي از سوخت هسته اي نيروگاهي آينده ايران نيز در برنامه توسعه فناوري هسته اي قرار دارد. در اين زمان تاسيسات ucf در اصفهان و غني سازي در نطنز، با هدف تامين بخشي از سوخت نيروگاه هاي هسته اي ايجاد شده است.



معاون امور بين الملل سازمان انرژي اتمي گفت: بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران براي اهداف صلح آميز و تامين نيازهاي انرژي براي 20 سال آينده طراحي شده است، ايران از همه كشورهاي داراي فناوري هسته اي دعوت مي كند در ساخت نيروگاه هاي اتمي در راستاي برنامه بلندمدت هسته اي ايران شركت كنند.



وي افزود: بدون ترديد انرژي هسته اي به عنوان يك منبع مطمئن و پاك نقش مهمي در دنياي آينده ما ايفا خواهد كرد و از سويي بر اساس ماده 4 معاهده ان.پي.تي كشورهاي عضو حق غيرقابل انكاري براي تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اي بدون هيچگونه تبعيضي دارند.