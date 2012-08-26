مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با طرح برخی مباحث در مورد غیرقابل برگشت بودن شرایط سابق دریاچه ارومیه، گفت: اگر بخواهیم دریاچه ارومیه را داشته باشیم باید هزینه های آن را نیز بپردازیم.

وزیر نیرو، اظهار داشت: این دریاچه در یک زمان دیگری نیز خشک شده بود اما دوباره به شرایط مناسب بازگشت. اما در حال حاضر به دلیل حساسیت های داخلی و بین المللی که در مورد دریاچه ارومیه وجود دارد دولت در حال پرداخت هزینه ها برای حفظ آن است.

نامجو خاطر نشان کرد: تلاش می شود تا بتوانیم قدری فضای مناسب در مورد دریاچه ارومیه و شرایط حفظ و نگهداری آن ایجاد شود.

وی در ارتباط با برخی مسائل مطرح شده در مورد طرح بزرگ انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران و همچنین ایرادی که مجلس در این باره گرفته بود، گفت: مجلس در زمینه تخصیصی که برای تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح از محل پالایشگاه خلیج فارس داده شده بود، اشکالی را گرفته بود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه مطرح شد دولت بیش از ظرفیت ماده 33 به این امر اختصاص داده است، بیان داشت: ممکن است جمع بررسی ها و پیش بینی هایی که در دولت گرفته شد بیشتر از ظرفیت باشد، اما اینها عملیاتی نشده و آن میزانی که باید از بودجه هزینه شود و در دفاتر به ثبت برسد کمتر از آن چیزی است که دولت مصوب می کند.

نامجو با بیان اینکه در نهایت عملکرد دولت به اندازه بودجه و منابع قانونی پیش بینی شده خواهد بود، گفت: در این زمینه بین دولت و مجلس مذاکراتی برای حل این اشکال در جریان است تا بتوانیم آن را به نوعی حل کنیم.

به گفته وی، در حقیقت خارج از مباحث بودجه ای نیز برخی پیش بینی ها برای اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو این مطلب را نیز افزود که ما با جذب سرمایه گذاری های خارج از روال بودجه می توانیم این کار را انجام دهیم و در حال حاضر بسیاری از شرکت های حوزه نیرو با جذب سرمایه گذار و منابع داخلی پروژه ها را به انجام می رسانند.

نامجو تاکید کرد: در حال حاضر در حاشیه جنوبی کشور بخش خصوصی برای شیرین سازی آب دریا وارد عمل شده و کاری که ما انجام می دهیم فقط در بخش خرید آب است.

وی با اشاره به وجود روش های فروان برای تامین مالی پروژه بزرگ انتقال آب دریای خزر به مرکز ایران، اظهار داشت: مهم ترین موضوع در این زمینه اراده دولت است که برای انجام آن وجود دارد.