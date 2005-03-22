ديپلمات هاي ايران وارد پاريس شدند// وزارت خارجه فرانسه محل احتمالي مذاكرات كميته راهبري است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" از پاريس اين مذاكرات بر اساس آخرين اخبار و گزارش هاي قرار است اين مذاكرات صبح روز چهارشنبه در محل وزارت امور خارجه فرانسه آغاز شود.



بر اساس اين گزارش اعضاي تيم مذاكره كننده ايران را محمد جواد ظريف، سيروس ناصري، محمد رضا البرزي، محمد سعيدي، سيد حسين موسويان، علي ماجدي، كياطباطبايي و مجيد تخت روانچي تشكيل مي دهند و احتمال دارد اميرحسين زماني نيا نيز به اين تيم بپيوندد.



اين مذاكرات به صورت محرمانه و پشت درهاي بسته برگزار خواهد شد. طرف هاي اروپايي شركت كننده در اين مذاكرات را معاون وزير امور خارجه آلمان، مديركل خلع سلاح اين وزارتخانه، معاون جك استراو وزير امور خارجه انگليس، معاون وزير خارجه فرانسه و نماينده اي از سوي خاوير سولانا تشكيل مي دهند.



هيات اروپايي را شماري از كارشناسان فني و اقتصادي همراهي مي كنند و پيش بيني مي شود كه مذاكرات روز چهارشنبه و پنجشنبه به پايان برسد اما برخي ديپلمات هاي نزديك به هيات هاي مذاكره كننده اين احتمال را مطرح مي كنند كه مذاكرات در روز جمعه نيز ادامه يابد.







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