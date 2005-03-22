هوشيار زيباري : احساسات عراقي ها موضع اردني ها جريحه دار شده است// دولت اردن از خانواده عامل حمله به حله خواست دست داشتن فرزند خود را در اين عمليات تكذيب كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،‌هوشيار زيباري امروز سه شنبه موضع دولت اردن را در عراق تاسف آميز خواند.



در حالي كه اردن تلاش مي كند از طريق بازگرداندن كاردار سفارت خود به بغداد بحران در روابط خود با عراق را پايان دهد، زيباري امروز گفت : عراق قصد دارد بحران با اردن را حل كند اما اين امر كمي زمان مي برد زيرا عراقي ها پس از عمليات انتحاري در حله ازاردني ها عصباني هستند



زيباري تاكيد كرد كه مقامات اردني در قبال جنايت تبعه اردني در حله كه 118 تن از شيعيان در آن به شهادت رسيدند مسامحه و مماشات كردند.

وي با رد ادعاهاي مقامات اردني كه گفته بودند عامل انتحاري عمليات حله اردني نبوده است، تاكيد كرد :عامل انتحاري عمليات تروريستي در حله قطعا يك تبعه اردني كه نامش رائد البناء است، مي باشد.



زيباري گفت : پدر اين انتحاري براي تجليل از اين عمليات انتحاري كه فرزندش انجام داد جشني برپا كرد و ما كاملا اين مساله را مي دانيم اما مقامات اردني بعدا از پدرش خواستند كه اين مساله را تكذيب كند.



زيباري انتشار خبر كساني كه در اردن اين تروريست را شهيد خوانده اند و تجليل از آن را نشانه بي توجهي و بي اعتنايي و جريحه دار كردن احساسات مردم عراق و تحريك خشونت و چالش بنام مقاومت در عراق دانست.



پس از خشم گسترده مردم عراق بويژه شيعيان از دولت اردن و به آتش كشيدن پرچم اين كشور و تظاهرات ضد اردني، پدر اين تروريست اردني بنا به دستور مقامات پادشاهي اردن برپايي مجلس جشن يا شادي را براي فرزندش تكذيب كرد.



فيصل فايز نخست وزير اردن نيز ادعا كرد عامل انفجار حله اردني نبوده است و اينكه پدر البناء‌گفته است كه فرزندش در موصل كشته شده است.



زيباري كه در نشست سران عرب در الجزاير غازي الياور را همراهي مي كند، تاكيد كرد تمايل به حل بحران با اردن وجود دارداما اين مساله زمان مي برد و مستلزم رايزني هاي بيشتر داخل حكومت عراق و با سفير ما در اردن كه به بغداد فراخوانده شد، مي باشد.



وي تاكيد كرد فراخواني سفير ما از اردن به علت خشم و انزجار جامعه عراق بود نه در واكنش به فراخواني كاردار سفارت اردن.



اردن يكشنبه گذشته در پي افزايش خشم وانزجار شيعيان از سهل انگاري دولت اردن در قبال تروريست هاي اين كشور و تجليل از عاملان كشتار شيعيان در اردن مجبور شد كاردار سفارت خود را فرابخواند اما هاني ملقي وزير امور خارجه اردن اعلام كرد كه كاردار سفارت اين كشور فردا چهارشنبه به بغداد بازخواهد گشت.



عراق سفير خود را در امان در اعتراض به سهل انگاري و مماشات مقامات اردني در جلوگيري از ورود تروريست ها سفير خود را از امان فراخواند كه امروز عطا عبدالوهاب وارد بغداد شد.



وزير امور خارجه عراق تاكيد كرد ما قصد تشديد بحران را نداريم اما از اردني ها ناخرسند هستيم .



زيباري درباره درخواست عراق از شاه اردن براي عذرخواهي از ملت عراق گفت : رهبران سياسي چنين درخواستي را ارائه كرده اند نه دولت عراق



وي افزود: براي مهار بحران تلاش خواهيم كرد.



سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و رهبر فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه كه بيشترين كرسي هاي پارلمان را بدست آورده است و به همراه ائتلاف كردها مامور تشكيل دولت جديد شده است، از شاه اردن خواسته بود به خاطر دست داشتن اتباع اين كشور درجنايات تروريستي عليه شيعيان عراق رسما عذرخواهي كند.