زلزله زدگان در اسرع وقت ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی روز یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان هریس افزود: با گذشت کمتر از 10 ساعت از زمین لرزه شاهد حضور اعضای هیئت دولت و قائم مقام شورای مدیریت بحران کشور در مناطق زلزله زده هستیم که این موضوع مایه دلگرمی دست اندرکاران مدریت بحران استان است.



وی ادامه داد: بعد از وقوع حادثه تقسیم بندی فعالیت های ستاد بحران استان انجام شد و ساعت شش صبح امروز در هر سه شهرستان موفق به خارج کردن حادثه دیدگان از زیر آوار شدیم.



وی یادآور شد: 97 روستای شهرستان هریس، 293روستای شهرستان اهر و 47 روستای شهرستان ورزقان بین 40 تا 100 درصد آسیب دیده اند.



علیرضابیگی اظهار کرد: تا ساعت 9 صبح امروز 83 پس لرزه بزرگ و کوچک در مناطق آسیب دیده احساس شد.



استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه 93 تیم در سطح منطقه آسیب دیده مشغول اقدامات امداد و نجات هستند، گفت: آب معدنی در مناطق حادثه دیده توزیع شده است.



عصر روز شنبه دو زمین لرزه به بزرگی 6.2 و شش ریشتر به ترتیب شهرستان های اهر و ورزقان در آذربایجان شرقی را لرزاند.