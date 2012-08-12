به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن امامی گفت: تاکنون 20 کشور جهان برای شرکت در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان اعلام آمادگی کرده اند.
امامی با اشاره به تفاوت های جشنواره نوزدهم نسبت به هجدهم، گفت: مراسم افتتاحیه جشنواره نوزدهم در صبح روز (11 شهریور) و عصر نیز دو کارگاه آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور برگزار می شود.
وی برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوع سال و عفاف و حجاب، برپایی نمایشگاه آثار اساتید، نمایشگاه کتاب و محصولات مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و تور استانگردی را از برنامه های جنبی این جشنواره خواند و افزود: به مناسبت ثبت جهانی برج قابوس گنبد نیز ویژه برنامه ای در گنبدکاووس برگزار می شود.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به داوران جشنواره نیز گفت: امسال ترکیب داوران جوان شده و از بهترین اساتید برای داوری انتخاب شده است.
اولین کتابخانه گلستان به سامانه پیام مشرق پیوست
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان از پیوستن نخستین کتابخانه عمومی استان به سامانه پیام مشرق خبر داد.
علوی افزود: با استفاده از این نرم افزار امکان دستیابی به کتابخانه دیجیتال برای تمام اعضا فراهم می شود و امکان سفارش کتاب نیز خواهد بود و از دیگر قابلیت های این نرم افزار امکان سیاهه برداری و رف خوانی، اطلاع رسانی و مدیریت اخبار و تهیه انواع گزارش است.
عصر شعر و نیایش، با حضور مداحان و شاعران استان گلستان
منتظری افزود: با توجه به ظرفیت های بالای فرهنگی و هنری در استان، عصر شعر و نیایش با اجرای مناجات ها و ادعیه ها، در ماه مبارک رمضان، توسط مداحان اهل بیت(ع) و قرائت شاعران استانی برگزار شد.
وی تصریح کرد: موسیقی های نیایش بسیار دلنشین است و در عرفان ما موج می زند.
در این مراسم 20 تن از مداحان و شاعران استان گلستان به اجرای برنامه پرداختند.
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