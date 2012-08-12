به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن امامی گفت: تاکنون 20 کشور جهان برای شرکت در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان اعلام آمادگی کرده اند.

امامی با اشاره به تفاوت های جشنواره نوزدهم نسبت به هجدهم، گفت: مراسم افتتاحیه جشنواره نوزدهم در صبح روز (11 شهریور) و عصر نیز دو کارگاه آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور برگزار می شود.

وی برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوع سال و عفاف و حجاب، برپایی نمایشگاه آثار اساتید، نمایشگاه کتاب و محصولات مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و تور استانگردی را از برنامه های جنبی این جشنواره خواند و افزود: به مناسبت ثبت جهانی برج قابوس گنبد نیز ویژه برنامه ای در گنبدکاووس برگزار می شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به داوران جشنواره نیز گفت: امسال ترکیب داوران جوان شده و از بهترین اساتید برای داوری انتخاب شده است.



اولین کتابخانه گلستان به سامانه پیام مشرق پیوست

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان از پیوستن نخستین کتابخانه عمومی استان به سامانه پیام مشرق خبر داد.

سید حسین علوی گفت: کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان علی آباد، نخستین کتابخانه عمومی گلستان است که سامانه پیام مشرق در آن راه اندازی شده است.

علوی افزود: سایر کتابخانه های گلستان نیز در نوبت اجرای این سامانه هستند و در این نرم افزار داده های نرم افزار قبلی کتابخانه های عمومی که در نرم افزار نمایه به صورت آفلاین استفاده می شد در سامانه آنلاین پیام مشرق بارگذاری شده و قابل دسترسی است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: در کتابخانه هایی که امکان برقراری خط اینترنت پرسرعت وجود ندارد، نرم افزار به صورت داخلی نصب و راه اندازی می شود.



علوی افزود: با استفاده از این نرم افزار امکان دستیابی به کتابخانه دیجیتال برای تمام اعضا فراهم می شود و امکان سفارش کتاب نیز خواهد بود و از دیگر قابلیت های این نرم افزار امکان سیاهه برداری و رف خوانی، اطلاع رسانی و مدیریت اخبار و تهیه انواع گزارش است.



عصر شعر و نیایش، با حضور مداحان و شاعران استان گلستان

غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: عصر شعر و نیایش، تلفیقی است از کارهای موسیقی در حوزه نثر و نشر و این فرصت همخوانی در شب 23 رمضان المبارک برای استان گلستان بوجود آمد تا در این شب قدر، از الطاف خداوند مهربان ره توشه ای برگیریم و به قدر قابلیت خود بهره مند شویم.



منتظری افزود: با توجه به ظرفیت های بالای فرهنگی و هنری در استان، عصر شعر و نیایش با اجرای مناجات ها و ادعیه ها، در ماه مبارک رمضان، توسط مداحان اهل بیت(ع) و قرائت شاعران استانی برگزار شد.



وی تصریح کرد: موسیقی های نیایش بسیار دلنشین است و در عرفان ما موج می زند.



در این مراسم 20 تن از مداحان و شاعران استان گلستان به اجرای برنامه پرداختند.