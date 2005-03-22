كوتاه ، درباره ي يك ترجمه ي مكتوب ادبي / امير مهدي حقيقت : " همنام " را مي توان به شكل چند داستان كوتاه خوب ديد كه در كنار هم جمع شده اند

امير مهدي حقيقت - مترجم ، در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : آشنايي من با اين نويسنده پيش از برنده شدن او در جايزه ي پوليتزر بود . بعد از خواندن داستان كوتاه " موضوع موقت " در اينترنت بود، لذت من از خواندن اين داستان تنها زماني مي تواند كامل شود كه آن راترجمه كنم .







" حقيقت " با اعلام اين مطلب تاكيد كرد : من " ليري " را نويسنده ي موفقي مي دانم . او در 37 سالگي به اوج شهرت رسيده است وكتابهاي او به زبان هاي مختلفي ترجمه شده اند ، يك بار برنده ي پوليتزر شده است و با اينكه نويسنده اي هندي تبار است اما خوب توانسته جايگاه خود را به عنوان يك نويسنده ي آمريكايي تثبيت كند.



مترجم رمان " همنام " گفت : نمي توان كارهاي " ليري " را با هم مقايسه كرد ؛ او هم در نوشتن داستان كوتاه وهم در نوشتن رمان به خوبي موفق است ونمي توان گفت كه كدام يك از ديگري بهتر است . اما برخي از منتقدين كه بعد از خواندن مجموعه داستان " مترجم دردها " گفتند: آن قدر شخصيت هاي اين داستان ها جذاب ودوست داشتني اند كه مي توان با هركدام از اين شخصيت ها يك رمان مستقل را به پايان برد .



وي در پاسخ به اين سوال كه ليري در نوشتن داستان كوتاه موفق تر بوده يا رمان گفت : اين به دليل پختگي نويسنده است كه شخصيت هاي داستاني اش را به خوبي پرورش مي دهد ، منتقدان اعتقاد دارند " همنام " را مي توان به شكل چند داستان كوتاه خوب ديد كه در كنار هم جمع شده اند .

اين مترجم درباره ي درونمايه ي آثار" ليري " گفت : خيلي بيشتر از اينكه ليري در داستانهايش مشكلات مهاجران هموطنش به آمريكا را پرنگ كند ، دغدغه اي انساني دارد كه در تمام آثارش موج مي زند وآن هم " بحران هويت " است ؛ يعني اگر اين شخصيت ها در كشورخودشان هم بودند اين مشكل هويت را داشتند به عنوان مثال مشكلي كه كاراكتر " گوگول " در اين داستان دارد همين مشكل هويت است .



حقيقت ، تصريح كرد : به نوعي مشكل هويت ، مشكل خود ليري هم هست ؛ او خودش نمي داند كه يك شهروند امريكا است يا يك هندي ؟ حتي اسم اوهم با دو لفظ آمريكايي به شكل جامپاليري و با تلفظ هندي جومپالاهيري خوانده مي شود واين خود نشانه ي خوبي است .