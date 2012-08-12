به گزارش خبرنگار مهر، علی روشن عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری بجنورد پس از تاخیر چند ساله، جزء طرح‌های مهر ماندگار دولت قرار گرفت و در حال حاضر نیز با داشتن پیشرفت مناسب فیزیکی، تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ساخت این ورزشگاه 5 سال پیش و در سفر نخست هیئت دولت به تصویب رسیده بود، اظهار داشت: تاکنون برای این طرح 170 میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات ملی هزینه شده و بر اساس برنامه این ورزشگاه به امکاناتی چون زمین چمن فوتبال، 2 زمین تمرینی، سالن بدنسازی، رختکن، پیست دو و میدانی تارتان و ... مجهز خواهد شد.

روشن در مورد مشکلات کاشت چمن در زمین فوتبال ورزشگاه به علت نزدیکی فصل سرما، عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد مسئولین شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی، چمن مورد نیاز برای زمین فوتبال ورزشگاه 15 هزار نفری بجنورد، در مکان دیگری نشاکاری شده و سپس به زمین اصلی منتقل می‌شود.

وی همچنین در مورد کندی روند ساخت دیگر اماکن ورزشی در خراسان شمالی نیز عنوان کرد: برخی پروژه‌ها به طور معمول با کمبود اعتبار مواجه بوده و در نتیجه عملیات ساخت اماکن ورزشی مربوطه به کندی پیش خواهد رفت.

روشن اضافه کرد: علاوه بر این پیمانکاران برخی پروژه‌های ورزشی در استان، به علت نوسانات قیمت مصالح در بازار، برای تامین مصالح و ساخت پروژه با مشکل مواجه شده و دولت نیز در این زمینه تقریبا راهی جز افزایش حمایت‌های قانونی از این پیمانکاران ندارد.

وی با بیان اینکه در این مدت برای رفع مشکل کندی ساخت در پروژه‌های ملی حوزه ورزش خراسان شمالی تلاش‌های زیادی صورت گرفته است، تصریح کرد: در سال جاری برای استان یک میلیارد تومان اعتبار ملی در نظر گرفته شده بود که با رایزنی و تلاش مسئولین ورزش خراسان شمالی این میزان به 1.2 میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی اظهار داشت: در توازن مالی استانی به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد اعتبارات خراسان شمالی به استان‌های دیگر سرازیر شود و در این زمینه همواره تلاش می‌کنیم با توجه به ضعف زیرساخت‌های ورزشی در استان، اعتباراتی افزون بر میزان مصوب نیز دریافت کنیم.