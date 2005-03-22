ارايه تضمين هاي امنيتي در قبال توقف برنامه هاي هسته اي ايران طرحي بي ارزش است// ايران صرفا براي مصارف صلح آميز از انرژي هسته اي بهره مي برد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" از پاريس دكتر محمد سعيدي در حاشيه كنفرانس بين المللي انرژي هسته اي براي قرن 21 در گفتگو با خبرنگاران افزود: آنچه كه اين روزها در خصوص ارايه تضمين هاي امنيتي، قطعات هواپيما و يا امثال آن در ازاي توقف برنامه هسته اي ايران مطرح مي شود غيرقابل پذيرش و كم اهميت است.



وي خاطرنشان كرد: طرح اين موضوعات بحثي انحرافي براي محروم كردن ايران از دستيابي به فناوري هسته اي است، زيرا اصولا پيشنهاداتي كه در قبال كنار گذاشتن برنامه هسته اي ايران مطرح مي شود، قابل قياس با اين فناوري حساس و استراتژيك نيست.



سعيدي در ادامه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه از وي درباره لزوم استفاده ايران از تكنولوژي هسته اي سوال كرده بود، گفت: ايران معتقد است براي ادامه روند توسعه خود و دستيابي به منابع جديد انرژي چاره اي جز استفاده از انرژي برق هسته اي ندارد و مصمم است طي برنامه اي 20 ساله 7 هزار مگاوات برق هسته اي توليد كند.



معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي در خصوص امكان حركت برنامه هاي هسته اي ايران به سمت برنامه هاي تسليحاتي، اظهار داشت: ايران صرفا از توان هسته اي خود براي توليد برق و در صنايع، كشاورزي، پزشكي استفاده مي كند و قصد استفاه غيرصلح آميز از توان هسته اي خود را ندارد.



