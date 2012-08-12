دشمن بداند در جنگ نرم، ما را از ارزش های انقلابمان جدا نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش پس از حضور در جمع نمازگزاران و روزه داران آمادگاه ناوگان جنوب ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت مولی الموحدین امام علی (ع) اظهار داشت : دشمن علی رغم همه فشارهایی که در زمینه جنگ نرم می آورد هرگز نخواهد توانست ما را از ارزشهای دین و انقلابمان جدا کند پس دشمنان ما بدانند که همه ما با اعتقاد کامل و اعتماد به نفس بالا تا آخر ایستاده ایم و در هر بستری که فراهم باشد وظیفه شرعی خودمان را انجام می دهیم.

وی با بیان لزوم اهمیت لیالی مبارک قدر گفت : اگر ما و شما در هر جایی که هستیم قدر این شب ها را بدانیم و برای آن ارزش قائل شویم آثار آن تا پایین ترین رده و تا آن سربازی که مشغول نگهبانی در پای توپ است سرایت می کند و او هم به تنهایی در این شب های بزرگ احیاء می گیرد.



دریادار سیاری در ادامه ضمن تشکر از سلسله مراتب فرماندهی آمادگاه ناوگان جنوب ، سرکشی فرماندهان و مسئولان از عوامل نگهبانی و زیر دستان را یک ارزش دانست و خاطر نشان کرد : این آمادگاه علی رغم اینکه یک آمادگاه نوپا است ولی در زمره بهترین ناوگان هاست و در تمامی زمینه ها پیشرفت چشمگیری داشته است.