به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پس از انجام تبلیغات وسیع دولت برای واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به مردم و وارد کردن آنها در فعالیت های اقتصادی، همچنین دهک بندی های مختلف، سپس واگذاری سهام شرکت های دولتی فروخته شده به بخش خصوصی به مردم؛ اقداماتی نیز برای واگذاری سهام عدالت به کارگران انجام شد.

هرچند به عقیده کارشناسان و فعالان بازار کار کشور، این کارگران هستند که باید قبل از بسیاری دیگر از دهک های اجتماعی مستحق دریافت سهام عدالت و حمایت های اینچنینی دولت بوده اند، اما متاسفانه در هیچ یکی از دهک های اجتماعی تعریف شده قرار نگرفتند.

مطرح شدن این درخواست از سوی بدنه بازار کار و انتقال آن از طریق نمایندگان کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه و از آنجا به دولت، باعث شد تا برخی تاکیدات و برنامه ریزی ها در اینباره در یکی دو سال اخیر صورت گیرد.

مذاکره کارگران و دولت



قرار بود مجموعه اقدامات و شرایط به نحوی پیش برود که کارگران نیز بتوانند مانند سایر گروه هایی که پیش از این توانسته اند سهام عدالت دریافت کنند، از این امکان برخوردار شوند، به همین منظور رفت و آمدهای فراوانی بین نمایندگان کارگران، سازمان خصوصی سازی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت.

می توان گفت برنامه ریزان نحوه واگذاری سهام عدالت در کشور آنچنان که باید نه برای جامعه بزرگ کارگری کشور جایگاهی در پرونده واگذاری سهام عدالت دیده بودند و نه اینکه دیگر شرکتی باقی مانده بود که بخواهند آن را بفروشند و سپس سهام آن را به کارگران بسپارند.

این موضوعات در نهایت باعث برنامه ریزی جدیدی شد که در اسفندماه سال 89 منجر به افتتاح سامانه ثبت نام کارگران متقاضی دریافت سهام عدالت در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. قرار بود در این قالب کارگران بتوانند در گروه بندی های مشخص شده فصلی، ساختمانی و سپس قراردادی و رسمی وارد سایت شوند و تقاضای خود را ثبت کنند.

هرچند این کار در فازاول انجام شد و تقریبا 3 میلیون و 200 هزار نفر کارگر نیز توانستند در این سامانه ثبت نام کنند، اما پس از آن به یکباره کار متوقف شد و دیگر نه خبری از واگذاری سهام عدالت کارگران شد و نه ثبت نام دوباره کارگران باقی مانده از گروه های قراردادی و رسمی!

ماهها از این توقف گذشت و هربار اعلام شد که لیست های کارگران ثبت نام شده برای شناسایی متقاضیان واقعی در اختیار سازمان خصوصی قرار گرفته و بزدوی نتایج آن اعلام می شود و بعد از آن کار ثبت نام های جدید از سر گرفته می شود.

ثبت نام اولیه متقاضیان سهام عدالت



اما پس از چندماه و اعلام اینکه حدود 2 میلیون و 600 هزار کارگر متقاضی مورد تایید قرار گرفته اند، سامانه ثبت نام متقاضیان باقیمانده دریافت سهام عدالت نیز از سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برداشته شد!

باید گفت نه تنها لازم بود دولت برنامه ویژه ای برای نحوه واگذاری سهام عدالت کارگران پیش بینی کند، بلکه لازم بود برای این منظور پرونده ویژه ای نیز باز شود تا متقاضیان کارگری کشور بتوانند به عنوان اولین گروه های مشمول، برگه های سهام خود را دریافت کنند.

هفته پیش یکی از مقامات سازمان خصوصی سازی پس از ماهها انتظار کارگران برای تعیین تکلیف نحوه دریافت سهام عدالت، اعلام کرد که تعداد کارگران ثبت نام شده در سامانه پیش بینی شده بسیار زیاد بوده و تعداد سهام باقیمانده قابل واگذاری از محل فروش شرکت های دولتی، به اندازه حدود 2 میلیون و 600 هزار کارگر تایید شده در مرحله اول نیست!

خصوصی سازی: امکان واگذاری نداریم!



وی همچنین عنوان کرد که کارگران به عنوان آخرین گروه اجتماعی باقیمانده به دستور رئیس جمهور ثبت نام شدند؛ بنابراین با وجود بالا بودن تعداد متقاضیان کارگری کشور، امکان واگذاری سهام عدالت به همه آنها نیست.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی همچنین از ارسال پیشنهادی برای رئیس جمهور خبر داد که طی آن خواسته شده تا تعداد دهک های مصوب قبلی مشمول دریافت سهام عدالت، افزایش یابد و این اقدام تنها راه حل واگذاری سهام عدالت به کارگران خواهد بود.

وی می گوید این راهکار علاوه بر تایید رئیس جمهور نیازمند تصویب نهایی در مجلس نیز است تا بتوان با افزایش تعداد دهک های مشمول، امکان توزیع سهام عدالت برای کارگران را فراهم کرد.