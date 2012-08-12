به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه "فوکوس" "گرهارد شیندلر" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان درباره حملات تروریستی القاعده در اروپا هشدار داد. وی که در گفتگو با دی ولت سخن می گفت همچنین اظهار داشت که یک تهدید بخصوص از ساختارهای شبکه تروریستی القاعده در یمن متوجه اروپاست. این گروه تروریستی می خواهند به اصطلاح جنگ مقدس را همچنین به اروپا هم منتقل کنند.

سازمان اطلاعات و امنیت آلمان در توضیح واقعی بودن خطر القاعده در اروپا به موردی در اسپانیا اشاره می کند. بر اساس گزارش این سازمان در اوایل آگوست سه تروریست القاعده در اسپانیا دستگیر شدند که بر اساس اطلاعات پلیس این کشور یک حمله تروریستی هوایی را برنامه ریزی کرده بودند.

پلیس این کشور همچنین عکس هایی از یک مخفی گاه زیرزمینی را منتشر کرده است که به اعتقاد کارشناسان تحقیق قرار بوده به عنوان انبار مهمات و مواد منفجره از آن استفاده شود. بر اساس اطلاعات وزارت کشور اسپانیا گویا یکی از دستگیر شده ها از سرکرده های مهم القاعده بوده است.

