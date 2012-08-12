بهرام غیبی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر تصریح کرد: با این محموله تعداد کامیونهای ارسالی شامل اقلام غذایی و امدادی از این استان به مناطق زلزله دیده استان آذربایجان شرقی به 19 دستگاه افزایش یافت.

وی یادآور شد: طی 24 ساعت گذشته و از زمان وقوع زلزله تاکنون این استان علاوه بر تجهیزات امدادی و پزشکی، بالغ بر 19 دستگاه کامیون اقلام غذایی و درمانی و امدادی به منطقه ارسال کرده است.

غیبی تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون هزار و 521 خانوار روستایی آسیب دیده شناسایی شده، نیاز به توزیع مواد غذایی و امدادی به شدت احساس می شود.

وی افزود: در مرحله اول امدادرسانی سه کامیون، در مرحله دوم هفت کامیون و در مرحله سوم هشت کامیون اقلام غذایی به شهرستانهای آسیب دیده فرستاده شده است.



مدیرعامل هلال احمر استان مهمترین اقلام ارسالی را چادر، پتو، لحاف، موکت، بسته های مواد غذایی، آب معدنی، ظروف و مواد غذایی ضروری عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر نیاز به چادر و پتو و موکت بیشتر احساس می شود و آخرین کامیونهای ارسالی شامل همین اقلام است.



غیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان کمکهای مردمی تصریح کرد: تا کنون برای دریافت کمکهای مردمی اقدامی صورت نگرفته و تمامی اقلام ارسالی توسط هلال احمر تهیه شده است.



وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی این حادثه و افزایش آمار مصدومان شهروندان علاقمند می توانند کمکهای نقدی خود را به حساب 99999 نزد بانک ملت واریز کنند.